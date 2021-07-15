Путін підтримав "неврівноваженого" Трампа на виборах для ослаблення США, — The Guardian

Журналісти не виключають, що в Кремля ще на початку 2016 року був компромат на майбутнього керівника Білого дому, зібраний у ході його "неофіційних поїздок до РФ".

Президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував операцію розвідувального агентства з підтримки на президентських виборах у США 2016 року "психічно неврівноваженого" Дональда Трампа. Відповідне розпорядження було затверджено 22 січня того ж року під час закритого засідання Ради національної безпеки РФ, на якому були присутні високопоставлені російські чиновники і розвідники.

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Про це розповідає британське видання The Guardian, у розпорядженні якого виявилися "секретні звіти Кремля". Журналісти заявляють, що незалежні експерти підтвердили справжність отриманих ними документів.

Примітно, що пресслужба Путіна повідомила, що в ході того засідання обговорювалася ситуація на світових ринках і Молдова. Однак, запевняють британські журналісти, насправді під час згаданої зустрічі порушувалося питання президентських виборів у США.

Повідомляється, що присутні на засіданні зійшлися на думці, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити досягнення стратегічних цілей Кремля", серед яких — заворушення в США й ослаблення дипломатичних позицій Вашингтона.

У документах була й особистісна характеристика Трампа, у якій його назвали "психічно нестабільною і неврівноваженою людиною, яка страждає комплексом неповноцінності, дотримується консервативних поглядів".

Також журналісти не виключають, що в Кремля був компромат на майбутнього президента США, який зібрали під час "неофіційних візитів Трампа в Росію".

В одному з документів сказано, що "необхідно докласти всіх зусиль, щоб посприяти обранню Трампа на пост президента США".

У звітах The Guardian виявила згадки і про якісь "медіа-віруси", які можна впровадити в життя США, щоб змінити колективне свідоме в окремих групах людей.

Журналісти стверджують, що незабаром після засідання Путін розпорядився створити секретну комісію під керівництвом глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, яка і займалася виконанням цих розпоряджень.

У звіті також згадуються санкції США проти Росії за окупацію Криму, які призвели до зростання напруги всередині РФ. У документі рекомендувалося переорієнтувати торгівлю й експорт вуглецю в бік Китаю.

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, на прохання журналістів прокоментувати цю інформацію спростував її справжність, а в пресслужбі Трампа зовсім не відповіли на відповідний запит The Guardian.

Нагадаємо, це вже не перший раз, коли Москву звинувачують у втручанні у вибори президента США 2016 року. Так, наприклад, про це неодноразово повідомляла американська розвідка, ЦРУ та інші ЗМІ.

А в березні 2021 року чинний президент США Джо Байден заявив, що Путін втручався в американські вибори і 2020 року.