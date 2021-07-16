Эйфелева башня открылась после самого долгого закрытия со времен Второй мировой войны (видео)

Достопримечательность закрыли для туристов из-за пандемии коронавируса. Сейчас попасть на нее могут все желающие, но на следующей неделе доступ снова ограничат.

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — открылась спустя девять месяцев после закрытия из-за карантинных ограничений. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает AFP.

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Таким образом, завершился самый длительный период закрытия башни со времен Второй мировой войны.

Как сообщает Le Figaro, накануне о том, что с 16 июля на достопримечательность начнут пускать туристов, заявил глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин.

"Мы готовимся разбудить престарелую леди, которая проспала 250 дней из-за вынужденного карантина", — прокомментировал открытие достопримечательности глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин журналистам.

По его словам, до следующего вторника, 20 июля, на башню будут пускать всех желающих, однако уже со среды пустят только тех, у кого есть сертификат о полном прохождении вакцинации от коронавируса.

"С 21 июля вход будет запрещен непривитым от коронавируса гражданам", — сообщил Мартин.

Глава компании отметил, что вскоре такие ограничения начнут действовать для всех французских достопримечательностей.

На уходящей неделе на Эйфелевой башне тестировали лифты на безопасность, прогоняя их без пассажиров.

По данным сайта Worldometers, за минувшие сутки во Франции зарегистрировали 3 517 новых случаев коронавируса. 16 человек умерли, 1 980 выздоровели.

Напомним, 14 июля Франция отметила национальный праздник — День взятия Бастилии. В торжествах традиционно приняли участие тысячи людей, которые пришли на Елисейские поля. Как и всегда, праздник открыл президент, ныне это Эммануэль Макрон.