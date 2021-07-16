Ейфелева вежа відкрилася після найдовшого закриття з часів Другої світової війни (відео)

Пам'ятку закрили для туристів через пандемію коронавірусу. Наразі потрапити на неї можуть усі охочі, але на наступному тижні доступ знову обмежать.

Одна з головних визначних памʼяток Парижа — Ейфелева вежа — відкрилася через девʼять місяців після закриття через карантинні обмеження. Про це в пʼятницю, 16 липня, повідомляє AFP.

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Таким чином завершився найтриваліший період закриття вежі з часів Другої світової війни.

Як повідомляє Le Figaro, напередодні про те, що з 16 липня на памʼятку почнуть пускати туристів, заявив глава компанії-оператора вежі Жан-Франсуа Мартін.

"Ми готуємося розбудити стару леді, яка проспала 250 днів через вимушений карантин", — прокоментував відкриття памʼятки глава компанії-оператора вежі Жан-Франсуа Мартін журналістам.

За його словами, до наступного вівторка, 20 липня, на вежу будуть пускати всіх охочих, проте вже із середи пустять тільки тих, у кого є сертифікат про повне проходження вакцинації від коронавірусу.

"З 21 липня вхід буде заборонений нещепленим від коронавірусу громадянам", — повідомив Мартін.

Глава компанії зазначив, що незабаром такі обмеження почнуть діяти для всіх французьких памʼяток.

Цього тижня на Ейфелевій вежі тестували ліфти на безпеку, проганяючи їх без пасажирів.

За даними сайту Worldometers, за минулу добу у Франції зареєстрували 3 517 нових випадків коронавірусу. 16 осіб померли, 1 980 одужали.

Нагадаємо, 14 липня Франція відзначила національне свято — День взяття Бастилії. В урочистостях традиційно взяли участь тисячі людей, які прийшли на Єлисейські поля. Як і завжди, свято відкрив президент, нині це Емманюель Макрон.