В Казахстане коммунальщик на тракторе снес памятник Виктору Цою (видео, фото)
По словам очевидцев, коллеги водителя пытались скрыть произошедшее. Из-за наезда и падения на памятнике остались повреждения.
В Алматы снесли памятник легендарному советскому музыканту и солисту группы "Кино" Виктору Цою. Об этом сообщает издание "Sputnik Казахстан".
Скульптуру случайно задел трактор, на котором задним ходом ехал сотрудник местной коммунальной службы.
Местный журналист Руслан Бахтигареев опубликовал на своей странице в Facebook снимки, сделанные сразу же после того, как трактор задел памятник.
"Когда уже кончится это наплевательское отношение к памятникам? Снес Виктора Цоя и стоит оглядывается — никто не увидел, никто не заметил?", — прокомментировал он поведение водителя трактора.
Местное издание TengriNews со ссылкой на очевидца инцидента Аскара Алиева сообщило, что сотрудники коммунальной службы пытались скрыть произошедшее.
"После замечаний людей они поставили заградительные конусы и обтянули лентой. Видимых повреждений памятник не получил, но основа сломана, бетон откололся", — рассказал журналистам Алиев.
Впоследствии памятник поставили туда же, где он и стоял.
Памятник Цою в Алматы открыли в июне 2018 года в честь 30-летия фильма "Игла", в котором музыкант исполнил главную роль.
Напомним, Виктор Цой погиб в следствие ДТП 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.
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