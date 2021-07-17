В Казахстане коммунальщик на тракторе снес памятник Виктору Цою (видео, фото)

По словам очевидцев, коллеги водителя пытались скрыть произошедшее. Из-за наезда и падения на памятнике остались повреждения.

В Алматы снесли памятник легендарному советскому музыканту и солисту группы "Кино" Виктору Цою. Об этом сообщает издание "Sputnik Казахстан".

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Скульптуру случайно задел трактор, на котором задним ходом ехал сотрудник местной коммунальной службы.

[ + – ] В столице Казахстана снесли памятник Виктору Цою

Местный журналист Руслан Бахтигареев опубликовал на своей странице в Facebook снимки, сделанные сразу же после того, как трактор задел памятник.

"Когда уже кончится это наплевательское отношение к памятникам? Снес Виктора Цоя и стоит оглядывается — никто не увидел, никто не заметил?", — прокомментировал он поведение водителя трактора.

[ + – ] В Алматы снесли памятник Виктору Цою

Местное издание TengriNews со ссылкой на очевидца инцидента Аскара Алиева сообщило, что сотрудники коммунальной службы пытались скрыть произошедшее.

"После замечаний людей они поставили заградительные конусы и обтянули лентой. Видимых повреждений памятник не получил, но основа сломана, бетон откололся", — рассказал журналистам Алиев.

Впоследствии памятник поставили туда же, где он и стоял.

[ + – ] В Алматы снесли памятник Виктору Цою Фото: tengrinews.kz [ + – ] В Алматы снесли памятник Виктору Цою Фото: tengrinews.kz

Памятник Цою в Алматы открыли в июне 2018 года в честь 30-летия фильма "Игла", в котором музыкант исполнил главную роль.

Напомним, Виктор Цой погиб в следствие ДТП 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.

Ранее Фокус рассказывал, почему песни группы "Кино" стали культовыми и их поют даже спустя десятилетия после смерти ее лидера.

Также мы сообщали, что в августе 2020 года во время провластного митинга в Минске два звукорежиссера включили песню Цоя "Перемен". Впоследствии им пришлось переехать в Литву.