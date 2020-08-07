Кирилл Галанов исчез после акции и не отвечал на звонки.

В Минске задержали звукорежиссера Кирилла Галанова, который на митинге сторонников Александра Лукашенко 6 августа включил песню "Перемен!" Виктора Цоя и группы "Кино". Об этом сообщает белорусский портал TUT.by.

Брат Галанова Никита сообщал, что Кирилл после акции исчез и не отвечал на звонки. После этого Никита обратился в милицию, где ему сообщили, что брат находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП). Суд состоится сегодня, 7 августа.

Второй звукорежиссер Владислав Соколовский не выходит на связь. Задержан ли он тоже, неизвестно.

Напомним, 6 августа на провластный митинг "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" пришли сторонники Светланы Тихановской – соперницы Александра Лукашенко на выборах президента.

Звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые работали за звуковым пультом, включили песню "Перемен!" Виктора Цоя и группы "Кино". Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Исполнение песни прервал человек в штатском, который выдернул из динамика шнур.