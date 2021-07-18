В Австрии расследуют возможное нападение на американских дипломатов с помощью радиоволнового оружия

Более 20 сотрудников посольства США в Вене пожаловались на головную боль, головокружение и рассеянность. В Вашингтоне не исключают российский след.

США и Австрия расследуют вероятное воздействие на сотрудников посольства Соединенных Штатов в Вене радиоволновым оружием. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что дипломаты жалуются на симптомы, о которых впервые заговорили сотрудники посольства США на Кубе в 2016 году. Речь идет о головной боли, головокружении и плохой концентрации внимания. Эти проявления получили название "гаванский синдром".

По словам журналистов, спецслужбы США не исключают причастность России к этим атакам. По данным американских разведслужб, в некоторых случаях в непосредственной близости от пострадавших сотрудников ЦРУ находились российские разведчики.

"Мы относимся к этим сообщениям очень серьезно и как принимающее государство совместно с американскими властями пытаемся выяснить причины происходящего. Для нас самое важное — обеспечить безопасность находящихся в Вене дипломатов и их семей", — цитирует издание реакцию министерства иностранных дел Австрии.

Как пишет Daily Mail, на симптомы "гаванского синдрома" пожаловались более 20 дипломатов, и все они получили необходимое лечение.

Издание The Guardian взяло интервью у старшего научного сотрудника по биотехнологии в военно-морском колледже США Джеймса Джордано. Он утверждает, что "противники США" разработали подобное оружие, которое "использует микроволновые частоты, способные нарушить работу мозга".

По его словам, США также занимались исследованием подобного оружия и создали прототип такого устройства, однако работа над ним прекратилась в начале 2000-х годов.

Специалисты из университета Пенсильвании исследовали около 40 пациентов, которые жаловались на симптомы, характерные для "гаванского синдрома". У них обнаружили повреждения головного мозга при отсутствии признаков физического воздействия на череп.

Напомним, что Американская медицинская ассоциация (AMA) провела сканирование мозга сотрудников посольства США на Кубе, заболевших при загадочных обстоятельствах, и обнаружила потенциальные отклонения.

Помимо этого, существует версия, что "акустическими атаками" на Кубе на самом деле были звуки, которые издают обыкновенные сверчки в брачный период.