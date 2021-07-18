В Австрії розслідують можливий напад на американських дипломатів за допомогою радіохвильового зброї

Більше 20 співробітників посольства США у Відні поскаржилися на головний біль, запаморочення і неуважність. У Вашингтоні не виключають російський слід.

США і Австрія розслідують можливий вплив на співробітників посольства Сполучених Штатів у Відні радіохвильовою зброєю. Про це повідомляє BBC.

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Повідомляється, що дипломати скаржаться на симптоми, про які вперше заговорили співробітники посольства США на Кубі в 2016 році. Йдеться про головний біль, запаморочення і погану концентрацію уваги. Ці прояви отримали назву "гаванський синдром".

За словами журналістів, спецслужби США не виключають причетність Росії до цих атак. За даними американських розвідслужб, в деяких випадках в безпосередній близькості від постраждалих співробітників ЦРУ знаходилися російські розвідники.

"Ми ставимося до цих повідомлень дуже серйозно і як приймаюча держава спільно з американською владою намагаємося з'ясувати причини того, що відбувається. Для нас найважливіше — забезпечити безпеку знаходяться у Відні дипломатів і їх сімей", — цитує видання реакцію міністерства закордонних справ Австрії.

Як пише Daily Mail, на симптоми "гаванського синдрому" поскаржилися більше 20 дипломатів, і всі вони отримали необхідне лікування.

Видання The Guardian взяло інтерв'ю у старшого наукового співробітника з біотехнології в військово-морському коледжі США Джеймса Джордано. Він стверджує, що "противники США" розробили подібну зброю, яке "використовує мікрохвильові частоти, які можуть порушити роботу мозку".

За його словами, США також займалися дослідженням такої зброї і створили прототип такого пристрою, однак робота над ним припинилася на початку 2000-х років.

Фахівці з університету Пенсільванії досліджували близько 40 пацієнтів, які скаржилися на симптоми, характерні для "гаванського синдрому". У них виявили пошкодження головного мозку при відсутності ознак фізичного впливу на череп.

Нагадаємо, що Американська медична асоціація (AMA) провела сканування мозку співробітників посольства США на Кубі, хворих при загадкових обставинах, і виявила потенційні відхилення.

Крім цього, існує версія, що "акустичними атаками" на Кубі насправді були звуки, які видають звичайні цвіркуни в шлюбний період.