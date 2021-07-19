Больше 0,5 млн человек: в РФ посчитали избыточную смертность за время эпидемии коронавируса

Несмотря на огромное число переболевших коронавирусом (почти 60% населения, если принять летальность Covid-19 на уровне 0,6%), в июне Россию захлестнула новая волна эпидемии, вызванная более агрессивными индийским (дельта) и, возможно, российским штаммом (АТ.1) вируса.

Избыточная смертность в России в апреле 2020 — мае 2021 составила 545 909 человек. Об этом свидетельствуют информация на сайте "Медиазона", журналисты которой собрали и систематизировали данные Федеральной службы государственной статистики.

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Это число на 29,1% больше, чем ожидаемо умерло бы, если бы не было эпидемии коронавируса. При этом официальное число смертей от коронавируса в РФ равно 148 тыс. человек.

При этом в последнее время количество россиян, умерших от коронавируса в сутки, резко возросло в связи с распространением в стране более агрессивных штаммов коронавируса. Всего за два месяца этот показатель увеличился в два раза — с 392 человек в сутки, когда в стране впервые выявили "дельту" (13 мая), до 799 человек в сутки по состоянию на 17 июля.

[ + – ] Суточное число смертей от COVID-19 Фото: worldometers.com

Одновременно число новых официально зарегистрированных случаев заболевания за этот же период выросло в три раза — с 8 380 до 25 116 человек в день. Стоит отметить форму кривой, указывающую на более быстрое распространение коронавируса, чем наблюдалось ранее.

[ + – ] Суточный прирост числа заболевших COVID-19 Фото: worldometers.com

Кампания по вакцинации в России проходит достаточно медленно, при этом у населения нет доступа к вакцинам, одобренным ВОЗ. Число полностью вакцинированных россиян по состоянию на 17 июля достигло 21 млн из около 144 млн. Это 14,2% от общего населения страны.

При этом в Украине, по оценке медиков, переболели коронавирусом около 30-50% граждан, в зависимости от населенного пункта. К аналогичному выводу можно прийти также исходя из оценки избыточной смертности в 87 тыс. человек в июне 2020 — апреле 2021. При летальности на уровне 0,6% это равнозначно 14,5 млн человек или около 40% населения Украины.

При этом в Украине по состоянию на 17 июля полностью вакцинированы 1 431 127 человека — это 3,83% от общего числа проживающих в стране людей.