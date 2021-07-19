Більше 0,5 млн осіб: у РФ порахували надлишкову смертність під час епідемії коронавірусу

Незважаючи на величезну кількість людей, які перехворіли коронавірусом (майже 60% населення, якщо прийняти летальність Covid-19 на рівні 0,6%), в червні Росію накрила нова хвиля епідемії, викликана більш агресивними індійським (дельта) і, можливо, російським штамом (АТ. 1) вірусу.

Надлишкова смертність в Росії в квітні 2020 року — травні 2021 склала 545 909 осіб. Про це свідчить інформація на сайті "Медіазона", журналісти якої зібрали і систематизували дані Федеральної служби державної статистики.

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Це число на 29,1% більше, ніж очікувано померло б, якби не було епідемії коронавірусу. При цьому офіційне число смертей від цієї хвороби в РФ становить 148 тис. чоловік.

При цьому останнім часом кількість росіян, які померли від коронавірусу на добу, різко зросла в зв'язку з поширенням в країні більш агресивних штамів коронавируса. Всього за два місяці цей показник збільшився в два рази — з 392 осіб на добу, коли в країні вперше виявили "дельту" (13 травня), до 799 осіб на добу за станом на 17 липня.

[ + – ] Добове число смертей від COVID-19 Фото: worldometers.com

Водночас число нових офіційно зареєстрованих випадків захворювання за цей же період зросло в три рази — з 8 380 до 25 116 осіб на день. Варто зазначити форму кривої, що вказує на більш швидке поширення коронавірусу, ніж спостерігалося раніше.

[ + – ] Добовий приріст числа хворих COVID-19 Фото: worldometers.com

Кампанія з вакцинації в Росії проходить досить повільно, при цьому у населення немає доступу до вакцин, схваленим ВООЗ. Число повністю вакцинованих росіян за станом на 17 липня досягла 21 млн з близько 144 млн. Це 14,2% від загального населення країни.

При цьому в Україні, за оцінкою медиків, перехворіли коронавірусом близько 30-50% громадян, в залежності від населеного пункту. Аналогічного висновку можна прийти також виходячи з оцінки надлишкової смертності в 87 тис. чоловік в червні 2020 року — квітні 2021. При летальності на рівні 0,6% це рівнозначно 14,5 млн осіб або близько 40% населення України.

При цьому в Україні за станом на 17 липня повністю вакциновані 1 431 127 людини — це 3,83% від загального числа мешканців.