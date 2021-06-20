Коронавирус мог убить в два раза больше украинцев, чем показала официальная статистика

По данным Госстата, в июле-апреле избыточная смертность достигла 88,6 тыс. человек. Это в два раза больше официального числа умерших от коронавируса.

Демографические данные, публикуемые Госстатом, позволяю определить, что избыточная смертность в Украине с июля прошлого года по апрель нынешнего составляет 88,6 тыс. человек.

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По данным Минзрава, за это же время от ковида умерли 43,3 тыс. человек, что почти в два раза меньше избыточной смертности.

В Украине за январь – апрель по всем причинам умерли 242 671 человек, год назад аналогичный показатель был 195 287 человек. Таким образом, прирост числа смертей в годовом измерении составил 24,3%.

Системный аналитик Евгений Истребин, который постоянно анализирует данные официальной статистики, отметил, что в апреле в целом умерли 68 621 человек. Это максимум с 2015 года и на 48,5% больше, чем год назад. Добавочная смертность составила 22 398 человек.

Если сравнивать с 5-летней средней 2016–2020 годов, то рост составил 44,6%, добавочная смертность – 21 175 человек.

Истребин считает, что ковид мог повлиять на добавочную смертность с июля 2020 года по апрель 2021 включительно. В сравнении с 5-летней средней добавочных смертей за эти 10 месяцев – 88 625.

По данным Минздрава, за это же время от ковида умерли 43,3 тыс. человек, а по состоянию на 20 июня, — 52 016 человек.

С начала этого года за четыре месяца рост смертности, по оценке Истребина, составил 20,0% по сравнению с средней 5-летней 2016–2020.

Напомним, за сутки 19 июня в Украине зафиксировано 479 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки:

госпитализированы 544 человека;

умерли – 24;

выписаны из больниц 1 166 человек;

проведено тестирований – 25 337 (методом ПЦР – 13 865, методом ИФА – 2 958, исследований экспресс-тестами на антиген – 8 514).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко хочет вакцинировать 10 млн человек до конца лета. Таких показателей он рассчитывает добиться, если ко Дню Независимости ежедневно в Украине будут прививать по 220 тысяч человек.