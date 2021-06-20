Коронавірус міг вбити в два рази більше українців, ніж показала офіційна статистика

За даними Держстату, в липні-квітні надлишкова смертність досягла 88,6 тис. осіб. Це в два рази більше офіційного числа померлих від коронавірусу.

Демографічні дані, що публікуються Держстатом, дозволяю визначити, що надлишкова смертність в Україні з липня минулого року по квітень нинішнього становить 88,6 тис. осіб.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними МОЗ, за цей же час від ковіду померли 43,3 тис. осіб, що майже в два рази менше за надлишкову смертность.

В Україні за січень — квітень з усіх причин померли 242 671 особа, рік тому аналогічний показник був 195 287 осіб. Таким чином, зріст числа смертей в річному вимірі склав 24,3%.

Системний аналітик Євген Істребін, який постійно аналізує дані офіційної статистики, зазначив, що в квітні в цілому померла 68 621 особа. Це максимум з 2015 року і на 48,5% більше, ніж торік. Додаткова смертність склала 22 398 осіб.

Якщо порівнювати з 5-річної середньої 2016-2020 років, то зростання склало 44,6%, додаткова смертність — 21 175 осіб.

Істребін вважає, що ковід міг вплинути на додану смертність з липня 2020 року по квітень 2021 включно. У порівнянні з 5-річної середньої додаткових смертей за ці 10 місяців — 88 625.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за цей же час від ковіду померли 43,3 тис. осіб, а станом на 20 червня, — 52 016 чоловік.

З початку цього року за чотири місяці зростання смертності, за оцінкою Істребіна, склало 20,0% в порівнянні з середньою 5-річної 2016-2020.

Нагадаємо, за добу 19 червня в Україні зафіксовано 479 нових випадків COVID-19. Також за минулу добу:

госпіталізовані 544 особи;

померли — 24;

виписані з лікарень 1 166 осіб;

проведено тестувань — 25 337 (методом ПЛР — 13 865, методом ІФА — 2 958, досліджень швидкими тестами на антиген — 8 514).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко хоче вакцинувати 10 млн чоловік до кінця літа. Таких показників він розраховує домогтися, якщо до Дня Незалежності щодня в Україні будуть щеплювати по 220 тисяч чоловік.