Статистика коронавируса: 544 госпитализации при 1166 выписках
На сегодняшний день хотя бы одну прививку получило 5,0% населения Украины, а полностью вакцинированы – 0,9%.
За сутки 19 июня в Украине зафиксировано 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей и 6 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы 544 человека;
- умерли – 24;
- выписаны из больниц 1 166 человек;
- проведено тестирований – 25 337 (методом ПЦР – 13 865, методом ИФА – 2 958, исследований экспресс-тестами на антиген – 8 514).
19 июля 25 603 человека получили прививки против COVID-19. Первую дозу получили 21 616 человек, вторую – 3 987.
С начала кампании привито 1 722 327 человек, из них получили две дозы (полностью вакцинированы) 359 777 человек. Таким образом, хотя бы одну прививку пока получило 5,0% населения Украины, а полностью вакцинированы – 0,9%.
За все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека, умерли – 52 016, проведено 10 670 072 ПЦР-теста.
Больше всего новых случаев в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки на 20 июня:
- Киев — 91 случай;
- Винницкая область — 8 случаев;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 28 случаев;
- Донецкая область — 17 случаев;
- Житомирская область — 13 случаев;
- Закарпатская область — 7 случаев;
- Запорожская область — 17 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4 случая;
- Киевская область — 32 случая;
- Кировоградская область — 9 случаев;
- Луганская область — 5 случаев;
- Львовская область — 17 случаев;
- Николаевская область — 32 случая;
- Одесская область — 19 случаев;
- Полтавская область — 9 случаев;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 20 случаев;
- Тернопольская область — 11 случаев;
- Харьковская область — 32 случая;
- Херсонская область — 39 случаев;
- Хмельницкая область — 9 случаев;
- Черкасская область — 13 случаев;
- Черновицкая область — 17 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на сегодняшний день прививают против COVID-19 взрослое население, но Минздрав уже готовится к старту возможной кампании вакцинации подростков, об этом заявил министр Виктор Ляшко. По его словам, сейчас дети от 0 до 18 лет составляют 6% от общего числа больных COVID-19 в Украине.
Ляшко хочет вакцинировать 10 млн человек до конца лета. Таких показателей он рассчитывает добиться, если ко Дню Независимости ежедневно в Украине будут прививать по 220 тысяч человек.