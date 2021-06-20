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Украина Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса: 544 госпитализации при 1166 выписках

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ковид, больница, врач, пациент, фото
Фото: UNICEF

На сегодняшний день хотя бы одну прививку получило 5,0% населения Украины, а полностью вакцинированы – 0,9%.

За сутки 19 июня в Украине зафиксировано 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей и 6 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы 544 человека;
  • умерли – 24;
  • выписаны из больниц 1 166 человек;
  • проведено тестирований – 25 337 (методом ПЦР – 13 865, методом ИФА – 2 958, исследований экспресс-тестами на антиген – 8 514).

19 июля 25 603 человека получили прививки против COVID-19. Первую дозу получили 21 616 человек, вторую – 3 987.

С начала кампании привито 1 722 327 человек, из них получили две дозы (полностью вакцинированы) 359 777 человек. Таким образом, хотя бы одну прививку пока получило 5,0% населения Украины, а полностью вакцинированы – 0,9%.

вакцинация, коронавирус, 20 июня

За все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека, умерли – 52 016, проведено 10 670 072 ПЦР-теста.

Больше всего новых случаев в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 20 июня:

  • Киев — 91 случай;
  • Винницкая область — 8 случаев;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 28 случаев;
  • Донецкая область — 17 случаев;
  • Житомирская область — 13 случаев;
  • Закарпатская область — 7 случаев;
  • Запорожская область — 17 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4 случая;
  • Киевская область — 32 случая;
  • Кировоградская область — 9 случаев;
  • Луганская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 17 случаев;
  • Николаевская область — 32 случая;
  • Одесская область — 19 случаев;
  • Полтавская область — 9 случаев;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 20 случаев;
  • Тернопольская область — 11 случаев;
  • Харьковская область — 32 случая;
  • Херсонская область — 39 случаев;
  • Хмельницкая область — 9 случаев;
  • Черкасская область — 13 случаев;
  • Черновицкая область — 17 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на сегодняшний день прививают против COVID-19 взрослое население, но Минздрав уже готовится к старту возможной кампании вакцинации подростков, об этом заявил министр Виктор Ляшко. По его словам, сейчас дети от 0 до 18 лет составляют 6% от общего числа больных COVID-19 в Украине.

Ляшко хочет вакцинировать 10 млн человек до конца лета. Таких показателей он рассчитывает добиться, если ко Дню Независимости ежедневно в Украине будут прививать по 220 тысяч человек.