Статистика коронавируса: 544 госпитализации при 1166 выписках

На сегодняшний день хотя бы одну прививку получило 5,0% населения Украины, а полностью вакцинированы – 0,9%.

За сутки 19 июня в Украине зафиксировано 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей и 6 медработников.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы 544 человека;

умерли – 24;

выписаны из больниц 1 166 человек;

проведено тестирований – 25 337 (методом ПЦР – 13 865, методом ИФА – 2 958, исследований экспресс-тестами на антиген – 8 514).

19 июля 25 603 человека получили прививки против COVID-19. Первую дозу получили 21 616 человек, вторую – 3 987.

С начала кампании привито 1 722 327 человек, из них получили две дозы (полностью вакцинированы) 359 777 человек. Таким образом, хотя бы одну прививку пока получило 5,0% населения Украины, а полностью вакцинированы – 0,9%.

За все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека, умерли – 52 016, проведено 10 670 072 ПЦР-теста.

Больше всего новых случаев в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 20 июня:

Киев — 91 случай;

Винницкая область — 8 случаев;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 28 случаев;

Донецкая область — 17 случаев;

Житомирская область — 13 случаев;

Закарпатская область — 7 случаев;

Запорожская область — 17 случаев;

Ивано-Франковская область — 4 случая;

Киевская область — 32 случая;

Кировоградская область — 9 случаев;

Луганская область — 5 случаев;

Львовская область — 17 случаев;

Николаевская область — 32 случая;

Одесская область — 19 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 20 случаев;

Тернопольская область — 11 случаев;

Харьковская область — 32 случая;

Херсонская область — 39 случаев;

Хмельницкая область — 9 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 17 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на сегодняшний день прививают против COVID-19 взрослое население, но Минздрав уже готовится к старту возможной кампании вакцинации подростков, об этом заявил министр Виктор Ляшко. По его словам, сейчас дети от 0 до 18 лет составляют 6% от общего числа больных COVID-19 в Украине.

Ляшко хочет вакцинировать 10 млн человек до конца лета. Таких показателей он рассчитывает добиться, если ко Дню Независимости ежедневно в Украине будут прививать по 220 тысяч человек.