Статистика коронавірусу: 544 госпіталізації при 1166 виписках

На сьогодні хоча б одне щеплення отримало 5,0% населення України, а повністю вакциновані — 0,9%.

За добу 19 червня в Україні зафіксовано 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 15 дітей і 6 медпрацівників.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані 544 особи;

померли — 24;

виписані з лікарень 1 166 осіб;

проведено тестувань — 25 337 (методом ПЛР — 13 865, методом ІФА — 2 958, досліджень швидкими тестами на антиген — 8 514).

19 липня 25 603 особи отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 616 чоловік, другу — 3 987.

З початку кампанії щеплено 1 722 327 осіб, з них отримали дві дози (повністю вакциновані) 359 777 чоловік. Таким чином, хоча б одне щеплення поки отримало 5,0% населення України, а повністю вакциновані — 0,9%.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 523 особи, померли — 52 016, проведено 10 670 072 ПЛР-тесту.

Найбільше нових випадків в Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 20 червня:

Київ — 91 випадок;

Вінницька область — 8 випадків;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 28 випадків;

Донецька область — 17 випадків;

Житомирська область — 13 випадків;

Закарпатська область — 7 випадків;

Запорізька область — 17 випадків;

Івано-Франківська область — 4 випадки;

Київська область — 32 випадки;

Кіровоградська область — 9 випадків;

Луганська область — 5 випадків;

Львівська область — 17 випадків;

Миколаївська область — 32 випадки;

Одеська область — 19 випадків;

Полтавська область — 9 випадків;

Рівненська область — 11 випадків;

Сумська область — 20 випадків;

Тернопільська область — 11 випадків;

Харківська область — 32 випадки;

Херсонська область — 39 випадків;

Хмельницька область — 9 випадків;

Черкаська область — 13 випадків;

Чернівецька область — 17 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на сьогоднішній день щеплюють проти COVID-19 доросле населення, але МОЗ вже готується до старту можливої кампанії вакцинації підлітків, про це заявив міністр Віктор Ляшко. За його словами, зараз діти від 0 до 18 років складають 6% від загального числа хворих на COVID-19 в Україні.

Ляшко хоче вакцинувати 10 млн чоловік до кінця літа. Таких показників він розраховує домогтися, якщо до Дня Незалежності щодня в Україні будуть прищеплювати по 220 тисяч чоловік.