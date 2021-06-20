Статистика коронавірусу: 544 госпіталізації при 1166 виписках
На сьогодні хоча б одне щеплення отримало 5,0% населення України, а повністю вакциновані — 0,9%.
За добу 19 червня в Україні зафіксовано 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 15 дітей і 6 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані 544 особи;
- померли — 24;
- виписані з лікарень 1 166 осіб;
- проведено тестувань — 25 337 (методом ПЛР — 13 865, методом ІФА — 2 958, досліджень швидкими тестами на антиген — 8 514).
19 липня 25 603 особи отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 616 чоловік, другу — 3 987.
З початку кампанії щеплено 1 722 327 осіб, з них отримали дві дози (повністю вакциновані) 359 777 чоловік. Таким чином, хоча б одне щеплення поки отримало 5,0% населення України, а повністю вакциновані — 0,9%.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 523 особи, померли — 52 016, проведено 10 670 072 ПЛР-тесту.
Найбільше нових випадків в Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу на 20 червня:
- Київ — 91 випадок;
- Вінницька область — 8 випадків;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 28 випадків;
- Донецька область — 17 випадків;
- Житомирська область — 13 випадків;
- Закарпатська область — 7 випадків;
- Запорізька область — 17 випадків;
- Івано-Франківська область — 4 випадки;
- Київська область — 32 випадки;
- Кіровоградська область — 9 випадків;
- Луганська область — 5 випадків;
- Львівська область — 17 випадків;
- Миколаївська область — 32 випадки;
- Одеська область — 19 випадків;
- Полтавська область — 9 випадків;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 20 випадків;
- Тернопільська область — 11 випадків;
- Харківська область — 32 випадки;
- Херсонська область — 39 випадків;
- Хмельницька область — 9 випадків;
- Черкаська область — 13 випадків;
- Чернівецька область — 17 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на сьогоднішній день щеплюють проти COVID-19 доросле населення, але МОЗ вже готується до старту можливої кампанії вакцинації підлітків, про це заявив міністр Віктор Ляшко. За його словами, зараз діти від 0 до 18 років складають 6% від загального числа хворих на COVID-19 в Україні.
Ляшко хоче вакцинувати 10 млн чоловік до кінця літа. Таких показників він розраховує домогтися, якщо до Дня Незалежності щодня в Україні будуть прищеплювати по 220 тисяч чоловік.