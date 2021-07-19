На курорте в Испании автомобиль протаранил толпу людей (фото, видео)

Очевидцы говорят, что авто двигалось с большой скоростью и люди не успели среагировать. Прохожие сразу кинулись оказывать помощь раненым — их было около десяти.

В испанском курортном городе Марбелья в регионе Коста-дель-Соль водитель автомобиля въехал в толпу людей, которые отдыхали на летней площадке одного из баров. Как сообщает Express, авария произошла на одной из главных улиц города — проспекте Мигеля Кано — около 15.20 по местному времени.

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По словам очевидцев происшествия, водитель по неизвестной причине въехал в людей на большой скорости. Люди попросту не успели среагировать на приближающийся автомобиль.

На место достаточно быстро прибыли сотрудники полиции и медики. Также пострадавшим начали оказывать помощь случайные прохожие. В больницу в итоге доставили пятерых человек. Другие прохожие набросились на водителя автомобиля и удерживали его до приезда полиции.

[ + – ] Rauul Morote Фото: Twitter

По предварительной информации, виновником аварии является 30-летний гражданин Испании, а в машине в момент наезда находились его родители. Правоохранители буквально унесли его с места ДТП, сейчас он арестован.

Daily Mail пишет, что, по словам владельца ряда заведений на улице — Рауля Мороте — автомобиль двигался зигзагами и сбивал все на своем пути. Мужчина насчитал около десяти пострадавших.

Полиция не считает, что авария связана с терроризмом. Сейчас выясняется, страдает ли мужчина психическими расстройствами.

Сотрудники полиции сейчас продолжают работать на месте аварии.

Как сообщалось ранее, в американской Виржинии полиция арестовала человека, представившегося "президентом" Ку-Клукс-Клана штата, за то, что он въехал в толпу протестующих движения Black Lives Matters. В ходе инцидента был ранен один человек.

Напомним также, что уроженец Украины американский гражданин Богдан Вечирко пытался проехать на автоцистерне сквозь толпу демонстрантов в центре Миннеаполиса.