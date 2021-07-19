На курорті в Іспанії автомобіль протаранив натовп людей (фото, відео)

Очевидці кажуть, що авто рухалося з великою швидкістю і люди не встигли зреагувати. Перехожі відразу кинулися надавати допомогу пораненим — їх було близько десяти.

В іспанському курортному місті Марбелья в регіоні Коста-дель-Соль водій автомобіля вʼїхав у натовп людей, які відпочивали на літньому майданчику одного з барів. Як повідомляє Express, аварія сталася на одній із головних вулиць міста — проспекті Мігеля Кано — близько 15.20 за місцевим часом.

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За словами очевидців події, водій із невідомих причин вʼїхав у людей на великій швидкості. Люди просто не встигли зреагувати на автомобіль, що наближається.

На місце досить швидко прибули співробітники поліції та медики. Також постраждалим почали надавати допомогу випадкові перехожі. У лікарню в результаті доставили пʼятьох людей. Інші перехожі накинулися на водія автомобіля і утримували його до приїзду поліції.

[ + – ] Rauul Morote Фото: Twitter

За попередньою інформацією, винуватцем аварії є 30-річний громадянин Іспанії, а в машині в момент наїзду перебували його батьки. Правоохоронці буквально забрали його з місця ДТП, зараз він заарештований.

Daily Mail пише, що, за словами власника кількох закладів на вулиці Рауля Морото, автомобіль рухався зигзагами та збивав усе на своєму шляху. Чоловік нарахував близько десяти постраждалих.

Поліція не вважає, що аварія повʼязана з тероризмом. Зараз зʼясовується, чи страждає чоловік психічними розладами.

Співробітники поліції зараз продовжують працювати на місці аварії.

Як повідомлялося раніше, в американській Вірджинії поліція заарештувала людину, яка представилася "президентом" Ку-Клукс-Клану штату, за те, що він вʼїхав у натовп протестуючих руху Black Lives Matters. В ході інциденту було поранено одну людину.

Нагадаємо також, що уродженець України американський громадянин Богдан Вечірко намагався проїхати на автоцистерні крізь натовп демонстрантів в центрі Міннеаполіса.