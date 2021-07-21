Из цветного стекла и кедра: к Олимпиаде в Токио открыли несколько дизайнерских общественных туалетов

Переоборудованием 17 общественных уборных занимались 16 художников, дизайнеров и архитекторов

К Олимпиаде в Японии готовили тщательно, тем более, что времени хватало, после того, как Игры перенесли из-за пандемии коронавируса. Коснулись эти приготовления и такой деликатной темы, как общественные туалеты. Об этом пишет Architectural Digest.

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В рамках проекта Tokyo Toilet 16 художников, дизайнеров и архитекторов получили задание отремонтировать 17 общественных туалетов в шикарном токийском районе Сибуя.

Так, самым оригинальным стал туалет дизайнера Сигэру Баня в общественном парке Хару-но-Огава, построенный из цветного стекла. Стены его совершенно прозрачные, однако они перестают быть таковыми, когда двери запираются. Издалека туалет светится, как фонарик.

Фото: Architectural Digest

"Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, входя в общественный туалет: первое — это чистота, а второе — есть ли кто внутри", — отметил автор проекта. Его дизайн позволяет посетителям сразу понять как обстоят дела.

Архитектор Кенго Кума, который спроектировал новый Национальный стадион, основное место проведения Игр, разработал также и дизайн целого туалетного парка, который состоит из пяти хижин, соединенных садовой дорожкой.

Фото: Architectural Digest

Хижины окружены кедровым палисадом и каждая из них ориентирована на различные потребности, включая комнату для родителей с маленькими детьми.

Еще один архитектор, Тадао Андо вдохновлялся традиционными летними павильонами, которые обычно устанавливают в традиционных японских садах.

Фото: Architectural Digest

А один из проектов повторяет дизайн старинных японских домов, которые возводились в Токио после Второй мировой войны.

Фото: Architectural Digest

Напомним, в Олимпийской деревне, чтобы сократить контакты между спортсменами во время пандемии кровати сделали из картона. На случай, если план провалится — выдали 160 тысяч презервативов.