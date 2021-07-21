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Из цветного стекла и кедра: к Олимпиаде в Токио открыли несколько дизайнерских общественных туалетов

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Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Фото: Architectural Digest | Общественная уборная в Токио

Переоборудованием 17 общественных уборных занимались 16 художников, дизайнеров и архитекторов

К Олимпиаде в Японии готовили тщательно, тем более, что времени хватало, после того, как Игры перенесли из-за пандемии коронавируса. Коснулись эти приготовления и такой деликатной темы, как общественные туалеты. Об этом пишет Architectural Digest.

В рамках проекта Tokyo Toilet 16 художников, дизайнеров и архитекторов получили задание отремонтировать 17 общественных туалетов в шикарном токийском районе Сибуя.

Так, самым оригинальным стал туалет дизайнера Сигэру Баня в общественном парке Хару-но-Огава, построенный из цветного стекла. Стены его совершенно прозрачные, однако они перестают быть таковыми, когда двери запираются. Издалека туалет светится, как фонарик.

Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Фото: Architectural Digest

"Есть две вещи, о которых мы беспокоимся, входя в общественный туалет: первое — это чистота, а второе — есть ли кто внутри", — отметил автор проекта. Его дизайн позволяет посетителям сразу понять как обстоят дела.

Архитектор Кенго Кума, который спроектировал новый Национальный стадион, основное место проведения Игр, разработал также и дизайн целого туалетного парка, который состоит из пяти хижин, соединенных садовой дорожкой.

Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Фото: Architectural Digest

Хижины окружены кедровым палисадом и каждая из них ориентирована на различные потребности, включая комнату для родителей с маленькими детьми.

Еще один архитектор, Тадао Андо вдохновлялся традиционными летними павильонами, которые обычно устанавливают в традиционных японских садах.

Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Фото: Architectural Digest

А один из проектов повторяет дизайн старинных японских домов, которые возводились в Токио после Второй мировой войны.

Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Общественная уборная, токио, дизайнерский туалет, общественный туалет, япония, туалет
Фото: Architectural Digest

Напомним, в Олимпийской деревне, чтобы сократить контакты между спортсменами во время пандемии кровати сделали из картона. На случай, если план провалится — выдали 160 тысяч презервативов.