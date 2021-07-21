Із кольорового скла та кедра: до Олімпіади в Токіо відкрили кілька дизайнерських громадських туалетів

Переобладнанням 17 громадських вбиралень займалися 16 художників, дизайнерів і архітекторів

До Олімпіади в Японії готувалися ретельно, тим більше, що часу вистачало після того, як Ігри перенесли через пандемію коронавірусу. Торкнулися ці приготування й такої делікатної теми як громадські туалети. Про це пише Architectural Digest.

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У межах проекту Tokyo Toilet 16 художників, дизайнерів і архітекторів отримали завдання відремонтувати 17 громадських туалетів у шикарному токійському районі Сібуя.

Так, найоригінальнішим став туалет дизайнера Сігеру Баня в громадському парку Хару-но-Огава, побудований із кольорового скла. Стіни його абсолютно прозорі, проте вони перестають бути такими, коли двері зачиняються. Здалеку туалет світиться, як ліхтарик.

Фото: Architectural Digest

"Є дві речі, про які ми турбуємося, входячи в громадський туалет: перше — це чистота, а друге — чи є хто всередині", — зазначив автор проекту. Його дизайн дозволяє відвідувачам відразу зрозуміти, як ідуть справи.

Архітектор Кенго Кума, який спроектував новий Національний стадіон, основне місце проведення Ігор, розробив також і дизайн цілого туалетного парку, який складається з пʼяти хатин, зʼєднаних садової доріжкою.

Фото: Architectural Digest

Хатинки оточені кедровим палісадом, і кожна з них орієнтована на різні потреби, включаючи кімнату для батьків із маленькими дітьми.

Ще один архітектор, Тадао Андо надихався традиційними літніми павільйонами, які зазвичай встановлюють у традиційних японських садах.

Фото: Architectural Digest

А один із проектів повторює дизайн старовинних японських будинків, які зводилися в Токіо після Другої світової війни.

Фото: Architectural Digest

Нагадаємо, в Олімпійському селищі, щоб скоротити контакти між спортсменами під час пандемії, ліжка зробили з картону. На випадок, якщо план провалиться, видали 160 тисяч презервативів.