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Із кольорового скла та кедра: до Олімпіади в Токіо відкрили кілька дизайнерських громадських туалетів

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Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Фото: Architectural Digest | Громадська вбиральня в Токіо

Переобладнанням 17 громадських вбиралень займалися 16 художників, дизайнерів і архітекторів

До Олімпіади в Японії готувалися ретельно, тим більше, що часу вистачало після того, як Ігри перенесли через пандемію коронавірусу. Торкнулися ці приготування й такої делікатної теми як громадські туалети. Про це пише Architectural Digest.

У межах проекту Tokyo Toilet 16 художників, дизайнерів і архітекторів отримали завдання відремонтувати 17 громадських туалетів у шикарному токійському районі Сібуя.

Так, найоригінальнішим став туалет дизайнера Сігеру Баня в громадському парку Хару-но-Огава, побудований із кольорового скла. Стіни його абсолютно прозорі, проте вони перестають бути такими, коли двері зачиняються. Здалеку туалет світиться, як ліхтарик.

Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Фото: Architectural Digest

"Є дві речі, про які ми турбуємося, входячи в громадський туалет: перше — це чистота, а друге — чи є хто всередині", — зазначив автор проекту. Його дизайн дозволяє відвідувачам відразу зрозуміти, як ідуть справи.

Архітектор Кенго Кума, який спроектував новий Національний стадіон, основне місце проведення Ігор, розробив також і дизайн цілого туалетного парку, який складається з пʼяти хатин, зʼєднаних садової доріжкою.

Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Фото: Architectural Digest

Хатинки оточені кедровим палісадом, і кожна з них орієнтована на різні потреби, включаючи кімнату для батьків із маленькими дітьми.

Ще один архітектор, Тадао Андо надихався традиційними літніми павільйонами, які зазвичай встановлюють у традиційних японських садах.

Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Фото: Architectural Digest

А один із проектів повторює дизайн старовинних японських будинків, які зводилися в Токіо після Другої світової війни.

Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Громадська вбиральня, токіо, дизайнерський туалет, громадський туалет, японія, туалет
Фото: Architectural Digest

Нагадаємо, в Олімпійському селищі, щоб скоротити контакти між спортсменами під час пандемії, ліжка зробили з картону. На випадок, якщо план провалиться, видали 160 тисяч презервативів.