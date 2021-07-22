Президент Эстонии приехала на велосипеде проверять границу с Россией (фото)

Зимой Керсти Кальюлайд инспектировала пограничников, приехав к ним на лыжах.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд проинспектировала эстонско-российскую границу и поделилась в соцсети своими впечатлениями.

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Как сообщила политик на своей странице в Facebook, в феврале она участвовала в патрулировании границы на лыжах, на этот раз приехала на велосипеде.

"Вчера мы проехали (с пограничниками. – Ред.) эстонско-российскую сухопутную границу на велосипедах", – написала она.

По словам Кальюлайд, во время поездки ей удалось пообщаться со многими жителями сел.

"У тех, кто живет здесь весь год, хватает как забот, так и радости. Для меня важно, чтобы все эти люди имели доверие к нашим полицейским и пограничникам", – заявила она.

[ + – ] Керсти Кальюлайд [ + – ] Кальюлайд на патрулировании [ + – ] Президент Эстонии на велосипеде [ + – ] Во время патрулирования

Президента впечатлило развитие пограничной инфраструктуры.

"К счастью, сегодня нет признаков повышения миграционного давления на нашу границу, но мы внимательно следим за происходящим на восточной границе Литвы и Латвии. И не только следим, но и готовимся", – добавила она.

Напомним, в 2019 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила велосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В том же году Керсти Кальюлайд отметила 15-ю годовщину присоединения Эстонии к НАТО, совершив марш-бросок с военными.

А в 2020 году политик приняла решение не принимать в дар от российского посольства бутылку вина из аннексированного Крыма.