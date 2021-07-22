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Президент Эстонии приехала на велосипеде проверять границу с Россией (фото)

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Керсти Кальюлайд, граница, инспекция,
Фото: соцсети | Керсти Кальюлайд

Зимой Керсти Кальюлайд инспектировала пограничников, приехав к ним на лыжах.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд проинспектировала эстонско-российскую границу и поделилась в соцсети своими впечатлениями.

Как сообщила политик на своей странице в Facebook, в феврале она участвовала в патрулировании границы на лыжах, на этот раз приехала на велосипеде.

"Вчера мы проехали (с пограничниками. – Ред.) эстонско-российскую сухопутную границу на велосипедах", – написала она.

По словам Кальюлайд, во время поездки ей удалось пообщаться со многими жителями сел.

"У тех, кто живет здесь весь год, хватает как забот, так и радости. Для меня важно, чтобы все эти люди имели доверие к нашим полицейским и пограничникам", – заявила она.

Керсти Кальюлайд, граница, велосипед,
Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд, граница, проверка,
Кальюлайд на патрулировании
Керсти Кальюлайд, граница, патрулирование,
Президент Эстонии на велосипеде
Керсти Кальюлайд, граница, инспекция,
Во время патрулирования
Керсти Кальюлайд, граница, велосипед,
Керсти Кальюлайд, граница, проверка,
Керсти Кальюлайд, граница, патрулирование,
Керсти Кальюлайд, граница, инспекция,

Президента впечатлило развитие пограничной инфраструктуры.

"К счастью, сегодня нет признаков повышения миграционного давления на нашу границу, но мы внимательно следим за происходящим на восточной границе Литвы и Латвии. И не только следим, но и готовимся", – добавила она.

Напомним, в 2019 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила велосипед президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В том же году Керсти Кальюлайд отметила 15-ю годовщину присоединения Эстонии к НАТО, совершив марш-бросок с военными.

А в 2020 году политик приняла решение не принимать в дар от российского посольства бутылку вина из аннексированного Крыма.