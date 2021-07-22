Президентка Естонії приїхала на велосипеді перевіряти кордон з Росією (фото)

Взимку Керсті Кальюлайд інспектувала прикордонників, приїхавши до них на лижах.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд проінспектувала естонсько-російський кордон і поділилася в соцмережі своїми враженнями.

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Як повідомила політикиня на своїй сторінці у Facebook, у лютому вона брала участь у патрулюванні кордону на лижах, цього разу приїхала на велосипеді.

"Учора ми проїхали (з прикордонниками. — Ред.) естонсько-російський сухопутний кордон на велосипедах", — написала вона.

За словами Кальюлайд, під час поїздки їй вдалося поспілкуватися з багатьма жителями сіл.

"У тих, хто живе тут весь рік, вистачає як турбот, так і радості. Для мене важливо, щоб усі ці люди мали довіру до наших поліцейських і прикордонників", — заявила вона.

[ + – ] Керсті Кальюлайд [ + – ] Кальюлайд на патрулюванні [ + – ] Президентка Естонії на велосипеді [ + – ] Під час патрулювання

Президентку вразив розвиток прикордонної інфраструктури.

"На щастя, наразі немає ознак підвищення міграційного тиску на наш кордон, але ми уважно стежимо за тим, що відбувається на східному кордоні Литви і Латвії. І не тільки слідкуємо, але і готуємося", — додала вона.

Нагадаємо, у 2019 році президентка Естонії Керсті Кальюлайд вручила велосипед президенту України Володимиру Зеленському.

У тому ж році Керсті Кальюлайд відзначила 15-ту річницю приєднання Естонії до НАТО, здійснивши марш-кидок з військовими.

А у 2020 році політикиня прийняла рішення не брати в дар від російського посольства пляшку вина з анексованого Криму.