Президентка Естонії приїхала на велосипеді перевіряти кордон з Росією (фото)
Взимку Керсті Кальюлайд інспектувала прикордонників, приїхавши до них на лижах.
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд проінспектувала естонсько-російський кордон і поділилася в соцмережі своїми враженнями.
Як повідомила політикиня на своїй сторінці у Facebook, у лютому вона брала участь у патрулюванні кордону на лижах, цього разу приїхала на велосипеді.
"Учора ми проїхали (з прикордонниками. — Ред.) естонсько-російський сухопутний кордон на велосипедах", — написала вона.
За словами Кальюлайд, під час поїздки їй вдалося поспілкуватися з багатьма жителями сіл.
"У тих, хто живе тут весь рік, вистачає як турбот, так і радості. Для мене важливо, щоб усі ці люди мали довіру до наших поліцейських і прикордонників", — заявила вона.
Президентку вразив розвиток прикордонної інфраструктури.
"На щастя, наразі немає ознак підвищення міграційного тиску на наш кордон, але ми уважно стежимо за тим, що відбувається на східному кордоні Литви і Латвії. І не тільки слідкуємо, але і готуємося", — додала вона.
Нагадаємо, у 2019 році президентка Естонії Керсті Кальюлайд вручила велосипед президенту України Володимиру Зеленському.
У тому ж році Керсті Кальюлайд відзначила 15-ту річницю приєднання Естонії до НАТО, здійснивши марш-кидок з військовими.
А у 2020 році політикиня прийняла рішення не брати в дар від російського посольства пляшку вина з анексованого Криму.