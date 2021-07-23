В РФ прохожие воровали арбузы, пока полиция оформляла протокол на продавца (видео)

Правоохранители решили проверить, есть ли у продавца права на торговлю. В это время россияне начали разбирать "ничейный товар".

В Санкт-Петербурге прохожие брали арбузы с корзины, пока в это время полиция оформляла протокол на продавца. Об этом сообщает местный телеканал 47 Channel.

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В машине полиции находился продавец товара. Правоохранители проверяли у него права на торговлю. В это время проходящие мимо люди разобрали "ничейный товар". Событие, как пишут в издании, произошло у одной из станций метро.

Очевидцы сообщили, что из прохожих брали по одному арбузу в каждую руку. Всего у выхода из станции метро находилось две тележки, в которых находились арбузы и дыни. На вопрос автора видео: "А что происходит здесь, девушки?" ему никто не ответил. После этого момента видео завершается.

По информации издания, событие произошло вчера, 22 июля. А первым видео появилось в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Напомним, под Питером нашли частную подземную тюрьму и крематорий, в котором были камеры, парковка и печи.