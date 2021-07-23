У РФ перехожі крали кавуни, поки поліція оформляла протокол на продавця (відео)

Правоохоронці вирішили перевірити, чи є у продавця права на торгівлю. У цей час росіяни почали розбирати "нічий товар".

У Санкт-Петербурзі перехожі брали кавуни з кошика, поки в цей час поліція оформляла протокол на продавця. Про це повідомляє місцевий телеканал 47 Channel.

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У машині поліції знаходився продавець товару. Правоохоронці перевіряли в нього права на торгівлю. У цей час люди, які проходили повз, розібрали "нічий товар". Подія, як пишуть у виданні, відбулася на одній зі станцій метро.

Очевидці повідомили, що перехожі брали по одному кавуну в кожну руку. Всього біля виходу зі станції метро знаходилося два візки, у яких лежали кавуни та дині. На запитання автора відео: "А що відбувається тут, дівчата?" — йому ніхто не відповів. Після цього моменту відео завершується.

За інформацією видання, подія сталася вчора, 22 липня. А першим відео зʼявилося в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

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