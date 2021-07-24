"Изменю свою жизнь к лучшему": в Казахстане кандидат дал необычное предвыборное обещание

Позже кандидат Сапар Барлыбаев заявил, что его ответ, где дальше он исправил оговорку, обрезали и не донесли его мысль избирателям.

В Казахстане кандидат в акимы города Ерейментау Акмолинской области Сапар Барлыбаев, представляющий правящую партию Nur Otan, прославился после того, как его оговорка в интервью местному журналисту программы "Акимы" на телеканале "Хабар 24" Асхату Ниязову попала в Сеть, где стала готовым мемом.

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Кандидат жаловался на нарушения в проведении агитации своим конкурентом, самовыдвиженцем Абылайханом Сырымбетовым, которого позже сняли с выборов, а также заявил:

"Если мы все вместе сделаем правильный выбор – проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему".

Эти слова сразу же привлекли внимание пользователей, которые активно распространили видео в соцсетях.

После того, как запись с оговоркой стала вирусной, корреспондент Tengrinews.kz обратился к кандидату с вопросом, как он относится к обрушившейся на него популярности. Тот ответил, что воспринял видео с юмором.

"С кем не бывает, министры оговариваются, президенты оговариваются. Мы люди, не привыкшие перед прессой выступать. Я хотел сказать: изменить жизнь к лучшему своего города, своих жителей, а не свою. Там было продолжение. Я отношусь к этому с юмором. Немного было неприятно, но зато прославился. Не думал никогда, что стану звездой YouTube и практически мемом", – отметил Барлыбаев.

В воскресенье, 25 июля, в Казахстане впервые состоятся прямые выборы по 730 избирательным округам в 176 районах 14 регионов государства. Выборы остальных акимов проведут по истечении сроков их полномочий.

Ранее мы писали о том, что член парламента Канады Уилл Амос во время виртуального заседания помочился на камеру. Это произошло всего через несколько недель после того, как он появился на видеозаседании парламента голым.

Осознав, что произошло, политик поспешил извиниться, заверив, что не осознавал, что был перед камерой, и теперь "безоговорочно смущен".