"Зміню своє життя на краще": в Казахстані кандидат дав незвичайну передвиборчу обіцянку

Пізніше кандидат Сапар Барлибаєв заявив, що його відповідь, де далі він виправив обмовку, обрізали і не донесли його думку виборцям.

У Казахстані кандидат в акіми міста Єрейментау Акмолинської області Сапар Барлибаєв, який представляє правлячу партію Nur Otan, прославився після того, як його обмовка в інтерв'ю місцевому журналісту програми "Акими" на телеканалі "Хабар 24" Асхат Ніязову потрапила в Мережу, де стала готовим мемом.

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Кандидат скаржився на порушення в проведенні агітації своїм конкурентом, самовисуванцем Абілайханом Сиримбетовим, якого пізніше зняли з виборів, а також заявив:

"Якщо ми всі разом зробимо правильний вибір – проголосуєте за мене, я постараюся змінити своє життя на краще".

Ці слова відразу ж привернули увагу користувачів, які активно поширили відео в соцмережах.

Після того, як запис із обмовкою став вірусним, кореспондент Tengrinews.kz звернувся до кандидата з запитанням, як він ставиться до популярності., що звалилася на нього. Той відповів, що сприйняв відео з гумором.

"З ким не буває, міністри обмовляються, президенти обмовляються. Ми люди, які не звикли перед пресою виступати. Я хотів сказати: змінити життя на краще свого міста, своїх жителів, а не своє. Там було продовження. Я ставлюся до цього з гумором. Трохи було неприємно, але зате прославився. Не думав ніколи, що стану зіркою YouTube і практично мемом ", – зазначив Барлибаєв.

У неділю, 25 липня, в Казахстані вперше відбудуться прямі вибори на 730 виборчих округах у 176 районах 14 регіонів держави. Вибори інших акимів проведуть після закінчення термінів їх повноважень.

Раніше ми писали про те, що член парламенту Канади Уїлл Амос під час віртуального засідання помочився на камеру. Це відбулося всього через кілька тижнів після того, як він з'явився на відеозасіданні парламенту голим.

Усвідомивши, що сталося, політик поспішив вибачитися, запевнивши, що не усвідомлював, що був перед камерою, і тепер "дуже збентежений".