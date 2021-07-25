Тайфун Ин-Фа обрушился на Китай после рекордного наводнения (видео)

В китайском городе Шанхай и соседних прибрежных районах отменили все авиарейсы, приостановили движение поездов метро и закрыли предприятия.

Тайфун обрушился в районе Путуо города Чжоушань, крупного порта в провинции Чжэцзян на восточном побережье Китая, сообщает CNN.

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Тайфун начался в то время как центральный Китай все еще не оправился от рекордного наводнения, в результате которого погибло не менее 58 человек, было отключено электричество и вынужденными переселенцами стали более 1 миллиона человек.

"Мы приложим все усилия для обеспечения безопасности жизни и имущества людей, а также сделаем все, чтобы свести к минимуму ущерб от стихийных бедствий", — говорит Юань Цзяцзюнь, секретарь коммунистической партии провинции Чжэцзян.

Метеорологическое управление Китая ранее сообщило, что тайфун двигался со скоростью 15 км/ч.

По данным управления, скорость ветра в Ин-Фа достигала 38 метров в секунду. Это примерно 137 километров в час.

Тайфун должен отправиться на север вдоль побережья Чжэцзян миновать Шанхай и к вечеру достичь северо-восточной провинции Цзянсу.

Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Чжэцзян повысило уровень реагирования на тайфун до самого высокого в субботу, закрыв школы и рынки и приостановив дорожное движение.

В городах Шанхай, где проживает около 26 миллионов человек, и Ханчжоу на юге отменили авиарейсы, также было оставновлено движение поездов.

Власти Шанхая и Ханчжоу предупредили жителей, что движение поездов метро будет приостановлено.

Наводнение в центральном китайском городе Чжэнчжоу на прошлой неделе унесло жизни 12 человек, которые оказались в ловушке в метро.

По сообщению официального информационного агентства Синьхуа, Шанхайский Диснейленд будет закрыт в воскресенье и понедельник из-за погодных условий.

Напомним, что Китай построил тюрьмы и лагеря для миллиона уйгуров. В секретных китайских тюрьмах практикуются пытки и изнурительный труд заключенных уйгуров, а новорожденных детей сразу отбирают у их родителей.