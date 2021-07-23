Китай построил тюрьмы и лагеря для миллиона уйгуров, – BuzzFeed News (фото)

В секретных китайских тюрьмах практикуются пытки и изнурительный труд заключенных уйгуров, а новорожденных детей сразу отбирают у их родителей.

Американский новостной сайт BuzzFeed News, известный публикацией ряда резонансных публикаций, в своем новом расследовании заявляет, что в провинции Синьцзян на западе Китая было построено 347 комплексов, которые вместе могут вместить до 1 014 883 заключенных.

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Напомним, в свое время BuzzFeed News опубликовал так называемое "досье Стила", написанное бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом с июня по декабрь 2016 года. Досье считается один из главных документов, благодаря которым экс-президента США Дональда Трампа считают тесно связанным с Россией.

Издание пишет, что проводило расследование по данному вопросу с 2016 года. BuzzFeed утверждает, что в секретных китайских тюрьмах практикуются пытки и изнурительный труд заключенных уйгуров, а число рождений жестко контролируется властями. Причем, пишет издание, если ребенок рождается, его тут же забирают у родителей.

[ + – ] Следственные изоляторы

Портал также приводит показаниях людей, которые содержались в подобных лагерях. Помимо того, что над ними издевались как в физическом, так и в психологическом смысле, обычным явлением в подобных заведениях является идеологическая обработка.

Десятки бывших заключенных рассказали порталу о чрезмерной переполненности тюрем и лагерей Синьцзяна, что вызывает опасения, что китайское правительство может "втиснуть" гораздо больше людей в свою обширную пенитенциарную систему.

При этом, официальный Пекин категорически отрицает обвинения, заявляя, что эти лагеря – Центры профессионального обучения и на сегодняшний день ни один из них уже не функционирует.

Однако, спутниковые снимки размещенные BuzzFeed News, показывают обратное: за последние годы таких построек стало гораздо больше.

[ + – ] Лагеря для интернированных в марте 2018 года [ + – ] Лагеря для интернированных в мае 2018 года [ + – ] Лагеря для интернированных в августе 2018 года

Также утверждается, что китайское правительство продолжает захватывать больницы, школы и жилые дома для того, чтобы в будущем превратить их в новые лагеря для уйгуров.

[ + – ] Темпы строительства лагерей

Отметим, уйгуры – этническая группа турецкого происхождения, которая проживет в КНР (в основном – в Синьцзяне). Основным требованием уйгуров к китайским властям является отделение от Китая региона Синьцзян.

Напомним, Украина и Китай 30 июня подписали межправительственное соглашение с целью реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры. При этом, официальный Киев ради соглашения с КНР отказался признать нарушение прав китайских уйгуров.

Также сообщалось, что США рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр-2022, которые должны состояться Пекине, в связи с массовыми репрессиями, проводимыми Китаем в отношении национальных меньшинств.

В марте 2021 года Евросоюз впервые ввел санкции против четырех китайских чиновников, которых считают ответственными за серьезные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств.

Фокус писал о том, что власти Китая проводят планомерную политику по изменению этнического состава населения Синьцзян-Уйгурского автономного района путем снижения численности коренного населения.