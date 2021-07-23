Китай побудував в'язниці й табори для мільйона уйгурів, — BuzzFeed News (фото)

У секретних китайських в'язницях практикуються тортури і виснажлива праця ув'язнених уйгурів, а новонароджених дітей відразу забирають в їхніх батьків.

Американський новинний сайт BuzzFeed News, відомий публікацією низки резонансних публикацій, у своєму новому розслідуванні заявляє, що в провінції Сіньцзян на заході Китаю були побудовані 347 комплексів, які разом можуть вмістити до 1 014 883 увʼязнених.

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Нагадаємо, свого часу BuzzFeed News опублікував так зване "досьє Стіла" , написане колишнім співробітником британської розвідки МІ-6 Крістофером Стілом із червня по грудень 2016 року. Досьє вважається одним із головних документів, завдяки яким експрезидента США Дональда Трампа вважають тісно повʼязаним із Росією.

Видання пише, що проводило розслідування з цього питання з 2016 року. BuzzFeed стверджує, що в секретних китайських вʼязницях практикуються тортури і виснажлива праця увʼязнених уйгурів, а кількість народжень жорстко контролюється владою. Причому, пише видання, якщо дитина народжується, її одразу ж забирають у батьків.

[ + – ] Слідчі ізолятори

Портал також наводить свідченнях людей, які містилися в подібних таборах. Крім того, що над ними знущалися як у фізичному, так і в психологічному сенсі, звичайним явищем у подібних закладах є ідеологічна обробка.

Десятки колишніх увʼязнених розповіли порталу про надмірну переповненість вʼязниць і таборів Сіньцзяна, що викликає побоювання, що китайський уряд може "втиснути" набагато більше людей в свою велику пенітенціарну систему.

При цьому, офіційний Пекін категорично заперечує звинувачення, заявляючи, що ці табори — Центри професійного навчання і на сьогоднішній день жоден із них вже не функціонує.

Однак, супутникові знімки розміщені BuzzFeed News, показують зворотне: за останні роки таких будівель стало набагато більше.

[ + – ] Табори для інтернованих у березні 2018 року [ + – ] Табори для інтернованих у травні 2018 року [ + – ] Табори для інтернованих у серпні 2018 року

Також стверджується, що китайський уряд продовжує захоплювати лікарні, школи та житлові будинки для того, щоб у майбутньому перетворити їх на нові табори для уйгурів.

[ + – ] Темпи будівництва таборів

Зазначимо, уйгури — етнічна група турецького походження, яка проживе в КНР (здебільшого — в Сіньцзяні). Основною вимогою уйгурів до китайської влади є відділення від Китаю регіону Сіньцзян.

Нагадаємо, Україна та Китай 30 червня підписали міжурядову угоду з метою реалізації спільних проєктів у сфері будівництва інфраструктури. При цьому, офіційний Київ заради угоди з КНР відмовився визнати порушення прав китайських уйгурів.

Також повідомлялося, що США розглядають ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022, які повинні відбутися Пекіні, в звʼязку з масовими репресіями, проведеними Китаєм щодо національних меншин.

У березні 2021 року Євросоюз вперше ввів санкції проти чотирьох китайських чиновників, яких вважають відповідальними за серйозні порушення прав уйгурів і представників інших мусульманських меншин.

Фокус писав про те, що влада Китаю проводить планомірну політику зі зміни етнічного складу населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району шляхом зниження чисельності корінного населення.