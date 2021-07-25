Тайфун Ін-Фа обрушився на Китай після рекордної повені (відео)
У китайському місті Шанхай і сусідніх прибережних районах скасували всі авіарейси, призупинили рух потягів метро і закрили підприємства.
Тайфун обрушився в районі Путуо міста Чжоушань, великого порту в провінції Чжецзян на східному узбережжі Китаю, повідомляє CNN.
Тайфун почався в той час як центральний Китай все ще не оговтався від рекордного повені, в результаті якого загинуло не менше 58 осіб, було відключено електрику і вимушеними переселенцями стали понад 1 мільйон осіб.
"Ми докладемо всіх зусиль для забезпечення безпеки життя і майна людей, а також зробимо все, щоб звести до мінімуму шкоду від стихійних лих", — говорить Юань Цзяцзюнь, секретар комуністичної партії провінції Чжецзян.
Метеорологічне управління Китаю раніше повідомило, що тайфун рухався зі швидкістю 15 км/ч.
За даними управління, швидкість вітру в Ін-Фа досягала 38 метрів в секунду. Це приблизно 137 кілометрів на годину.
Тайфун повинен відправитися на північ уздовж узбережжя Чжецзян минути Шанхай і до вечора досягти північно-східній провінції Цзянсу.
Управління з надзвичайних ситуацій провінції Чжецзян підвищило рівень реагування на тайфун до найвищого в суботу, закривши школи і ринки і призупинивши дорожній рух.
У містах Шанхай, де проживає близько 26 мільйонів чоловік, і Ханчжоу на півдні скасували авіарейси, також було оставновлено рух поїздів.
Влада Шанхая і Ханчжоу попередила жителів, що рух поїздів метро буде припинено.
Повінь в центральному китайському місті Чженчжоу минулого тижня забрав життя 12 осіб, які опинилися в пастці в метро.
За повідомленням офіційного інформаційного агентства Сіньхуа, Шанхайський Діснейленд буде закритий у неділю і понеділок через погодні умови.
Нагадаємо, що Китай побудував в'язниці і табори для мільйона уйгурів. У секретних китайських в'язницях практикуються тортури і виснажлива праця ув'язнених уйгурів, а новонароджених дітей відразу відбирають у їхніх батьків.