Наложили 40 швов, но он победил. В Канаде храбрый терьер защитил свою 10-летнюю хозяйку от койота (видео)

Койот напал на девочку во время прогулки в Торонто, но ее йоркширский терьер защитил хозяйку в неравной борьбе.

После стычки терьер провел несколько ночей в отделении интенсивной терапии, где ему наложили 40 швов, сообщает foxnews.com

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Невероятно храбрый маленький йоркширский терьер защитил свою хозяйку, 10-летнюю девочку, от койота, который напал на них во время прогулки в Торонто, Канада.

Йоркширский терьер, которого семья спасла шесть лет назад, получил "чрезвычайно серьезные повреждения на спине и ноге", — написала Дороти Кван, мама 10-летней Лили Кван, на краудфандинговой странице, чтобы собрать деньги для оплаты услуг ветеринаров.

"Вы можете видеть, как наша собака встала между моей дочерью и койотом", — написала Дороти Кван. "Даже после того, как она была серьезно ранена, она продолжала лаять и прогонять койота. Она сопротивлялась".

Йоркширскому терьеру пришлось провести несколько ночей в отделении интенсивной терапии, но он смог вернуться домой после того, как ему наложили 40 швов.

"Я очень горжусь своей собакой. Никакие койоты не захотят с ней связываться. Моя собака — настоящий боец", — написала Дороти Кван на странице сбора средств.

Дороти Кван сказала в интервью местным журналистам, что она разочарована тем, что этот койот носит ошейник, как участник исследования Министерства природных ресурсов о жизни койотов в городских районах.

"Я не предлагаю избавиться от всех койотов, но этот гуляет среди бела дня, и он не боится людей".

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