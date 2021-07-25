Наклали 40 швів, але він переміг. У Канаді хоробрий тер'єр захистив свою 10-річну господиню від койота (відео)

Койот напав на дівчинку під час прогулянки в Торонто, але її йоркширський тер'єр захистив господиню в нерівній боротьбі.

Після сутички тер'єр провів кілька ночей у відділенні інтенсивної терапії, де йому наклали 40 швів, повідомляє foxnews.com

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Неймовірно хоробрий маленький йоркширський тер'єр захистив свою господиню, 10-річну дівчинку, від койота, який напав на них під час прогулянки в Торонто, Канада.

Йоркширський тер'єр, якого сім'я врятувала шість років тому, отримав "надзвичайно серйозні пошкодження на спині і нозі", — написала Дороті Кван, мама 10-річної Лілі Кван, на краудфандінговой сторінці, щоб зібрати гроші для оплати послуг ветеринарів.

"Ви можете бачити, як наша собака встала між моєю дочкою і койотом", — написала Дороті Кван. "Навіть після того, як вона була серйозно поранена, вона продовжувала гавкати і проганяти койота. Вона пручалася".

Йоркширському тер'єрові довелося провести кілька ночей у відділенні інтенсивної терапії, але він зміг повернутися додому після того, як йому наклали 40 швів.

"Я дуже пишаюся своєю собакою. Ніякі койоти не захочуть з нею зв'язуватися. Моя собака — справжній боєць", — написала Дороті Кван на сторінці збору коштів.

Дороті Кван сказала в інтерв'ю місцевим журналістам, що вона розчарована тим, що цей койот носить нашийник, як учасник дослідження Міністерства природних ресурсів про життя койотів в міських районах.

"Я не пропоную позбутися від усіх койотів, але цей гуляє серед білого дня, і він не боїться людей".

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