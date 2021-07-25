"У вас нет веры": в США от COVID-19 умер мужчина, высмеивавший вакцинацию (фото)

Член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон скончался через месяц борьбы с COVID-19. Перед смертью антивакцинатор просил молиться о нем.

В пригороде Лос-Анджелеса от осложнений, вызванных COVID-19, скончался ярый антивакцинатор Стивен Хармон, сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон.

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Член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон, который неоднократно высмеивал вакцинацию от коронавирусной инфекции, скончался в среду, 21 июля, в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

"Он был одним из самых щедрых людей, которых я знаю, и у него так много всего было впереди. Он всегда приходил на футбольные матчи наших внуков, и многие будут скучать по нему. Светлая память", — написал основатель церкви Брайан Хьюстон в своем Instagram.

Пастор также отметил, что Стивен Хармон перед смертью высказывал личное мнение о вакцинах от COVID-19, и оно не отражает взгляды самой церкви Hillsong.

"Мысли Стивена о вакцинах были его собственными. Они не отражают взгляды и мысли церкви Hillsong . Многие из наших пасторов, сотрудников и прихожан полностью вакцинированы, и их количество будет еще больше, когда вакцины станут доступны для них в их странах", — написал Брайан Хьюстн в своем Instagram.

[ + – ] Смерть антивакцинатора в США

В своем Twitter Стивен Хармон много шутил о том, что не делал прививку от коронавирусной инфекции.

"Если у тебя проблемы с электронной почтой, мне жаль тебя, сынок. У меня 99 проблем, но с вакцинами — ни одной", — писал ярый антивакцинатор в своем микроблоге 3 июля.

[ + – ] Антивакцинатор Стивен Хармон

"Если у вас нет веры в то, что Бог может исцелить меня через ваш дурацкий аппарат искусственной вентиляции легких, тогда держитесь подальше от моей палаты интенсивной терапии, здесь нет места страху или отсутствию веры", — написал Стивен Хармон 18 июля, когда уже находился в больнице, куда его госпитализировали с пневмонией после COVID-19.

[ + – ] Антивакцинатор Стивен Хармон

21 июля последователь церкви Hillsong Стивен Хармон призвал молиться за себя и рассказал, что на фоне ухудшения состояния здоровья его хотят подключить к аппарату ИВЛ.

"Я решил пойти на интубацию, я боролся с этим как мог, но, к сожалению, это достигло критической точки выбора, и как бы я не хотел делать это, я бы предпочел, чтобы это была необходимость, а не вынужденная неотложная процедура. Не знаю, когда я очнусь, пожалуйста, молитесь", — написал Стивен Хармон накануне своей смерти.

[ + – ] Антивакцинатор Стивен Хармон

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на 23 июля, в стране полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 162 435 276 человек (48,77% от общего числа населения). За последнюю неделю в США зафиксировано 1818 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Как информирует агентство AP, количество новых случаев заражения коронавирусом в США почти утроилась за последние 2 недели. Медики утверждают, что среди госпитализированных и умерших — только непривитые граждане. На фоне вспышки Дельта штамма коронавируса количество новых заражений выросло на 47% по сравнению с предыдущей неделей, уровень госпитализации — на 32%, смертность — на 9%.

Ранее Фокус сообщал, что коронавирус Дельта уже в 111 странах мира. В ВОЗ предупредили, что из-за агрессивной мутации коронавируса зафиксировано увеличение числа летальных случаев от COVID-19 после 10-недельного спада.

Также Фокус предупреждал, что дельта штамм может охватить всю Европу до конца лета. Индийская мутация COVID-19, как рассказывают европейские чиновники, быстро распространяется среди молодежи, а хуже всего ситуация в Португалии, Кипре и Испании. Евросоюз призывает ускорить темпы вакцинации, чтобы обезопасить людей от коронавируса дельта.