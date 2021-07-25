"У вас немає віри": в США від COVID-19 помер чоловік, який висміював вакцинацію (фото)

Член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон помер через місяць боротьби з COVID-19. Перед смертю антивакцинатор просив молитися про нього.

У передмісті Лос-Анджелеса від ускладнень, викликаних COVID-19, помер затятий антивакцинатор Стівен Хармон, повідомив засновник протестантської церкви Hillsong Брайан Хʼюстон.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який неодноразово висміював вакцинацію від коронавірусної інфекції, помер в середу, 21 липня, в лікарні, де проходив лікування від пневмонії.

"Він був одним з найбільш щедрих людей, яких я знаю, і у нього так багато всього було попереду. Він завжди приходив на футбольні матчі наших онуків, і багато хто буде сумувати за ним. Світла памʼять", — написав засновник церкви Брайан Хʼюстон в своєму Instagram.

Пастор також зазначив, що Стівен Хармон перед смертю висловлював особисту думку про вакцини від COVID-19, і вона не відображає погляди самої церкви Hillsong.

"Думки Стівена про вакцини були його власними. Вони не відображають погляди і думки церкви Hillsong. Багато з наших пасторів, співробітників і прихожан повністю вакциновані, і їх кількість буде ще більше, коли вакцини стануть доступні для них в їхніх країнах", — написав Брайан Хьюстн в своєму Instagram.

[ + – ] Смерть антивакцинатора в США

У своєму Twitter Стівен Хармон багато жартував про те, що не робив щеплення від коронавірусної інфекції.

"Якщо у тебе проблеми з електронною поштою, мені шкода тебе, синку. У мене 99 проблем, але з вакцинами — жодної", — писав затятий антивакцинатор в своєму мікроблозі 3 липня.

[ + – ] Антивакцинатор Стівен Хармон

"Якщо у вас немає віри в те, що Бог може зцілити мене через ваш безглуздий апарат штучної вентиляції легенів, тоді тримайтеся подалі від моєї палати інтенсивної терапії, тут немає місця для страху або відсутності віри", — написав Стівен Хармон 18 липня, коли вже перебував в лікарні, куди його госпіталізували з пневмонією після COVID-19.

[ + – ] Антивакцинатор Стівен Хармон

21 липня послідовник церкви Hillsong Стівен Хармон закликав молитися за себе і розповів, що на тлі погіршення стану здоровʼя його хочуть підключити до апарату ШВЛ.

"Я вирішив піти на інтубацію, я боровся з цим як міг, але, на жаль, це досягло критичної точки вибору, і як би я не хотів робити це, я б вважав за краще, щоб це була необхідність, а не вимушена невідкладна процедура. Не знаю, коли я прокинусь, будь ласка, моліться", — написав Стівен Хармон напередодні своєї смерті.

[ + – ] Антивакцинатор Стівен Хармон

За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США на 23 липня, в країні повний курс вакцинації від COVID-19 пройшли 162 435 276 осіб (48,77% від загального числа населення). За останній тиждень в США зафіксовано 1818 летальних випадків від коронавірусної інфекції.

Як інформує агентство AP, кількість нових випадків зараження коронавірусом в США майже потроїлася за останні 2 тижні. Медики стверджують, що серед госпіталізованих і померлих — тільки нещеплені громадяни. На тлі спалаху Дельта штаму коронавірусу кількість нових заражень зросла на 47% в порівнянні з попереднім тижнем, рівень госпіталізації — на 32%, смертність — на 9%.

Раніше Фокус повідомляв, що коронавірус Дельта вже в 111 країнах світу. У ВООЗ попередили, що через агресивну мутації коронавірусу зафіксовано збільшення числа летальних випадків від COVID-19 після 10-тижневого спаду.

Також Фокус попереджав, що дельта штам може охопити всю Європу до кінця літа. Індійська мутація COVID-19, як розповідають європейські чиновники, швидко поширюється серед молоді, а найгірша ситуація в Португалії, Кіпрі та Іспанії. Євросоюз закликає прискорити темпи вакцинації, щоб убезпечити людей від коронавірусу дельта.