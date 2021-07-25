На глазах у Путина. Моряк почесал причинное место во время парада ВМФ в России (видео)

Телевизионная камера засняла, как иранский моряк отвлекся на личное. Главными зрителями военного парада были Владимир Путин и Сергей Шойгу.

В Санкт-Петербурге во время Главного военно-морского парада иранский моряк оконфузился, почесав причинное место прямо перед камерой, пишет издание Фонтанка.

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В честь Дня ВМФ России 25 июля в Санкт-Петербурге проходил Главный военно-морской парад. В ходе трансляции диктор представил гостя зрителям — корвет "Саханд", который предназначен для борьбы с пиратами.

В какой-то момент телевизионная камера ушла вдоль борта эсминца и остановилась на иранском моряке, который также участвовал в военном параде. Иностранный военнослужащий решил "отвлечься на личное", почесав свое причинное место, что и засняла телевизионная камера, транслировавшая мероприятие в прямом эфире.

По словам журналистов, на Сенатской площади за парадом через большие экраны следил главный зритель — президент РФ Владимир Путин. Вместе с ним был министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВМФ России Николай Евменов.

Подытоживая, издание отметил, что в Главном военно-морском параде принимали участие 50 кораблей, включая судна из Ирана, Индии и Пакистана.

[ + – ] Конфуз на параде в Санкт-Петербурге

Это не первый конфуз, который проходит на военном параде при участии Владимира Путина. Так, Фокус рассказывал, как президент Беларуси Александр Лукашенко сторонился Путина, а трансляцию приукрасили компьютерной графикой. Президент Киргизии пропустил военный парад на Красной площади из-за коронавируса в его делегации, а Лукашенко старательно держался на удалении от Путина.

Также Фокус сообщал, как во время парада ко Дню победы в России загорелась военная машина. Огнетушитель, судя по опубликованному видео, не работал, потому возгорание начали тушить тряпками. Инцидент во время парада ко Дню победы в РФ произошел на проспекте Советском.