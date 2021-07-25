На очах у Путіна. Моряк почухав причинне місце під час параду ВМФ в Росії (відео)

Телевізійна камера зняла, як іранський моряк відволікся на особисте. Головними глядачами військового параду були Володимир Путін і Сергій Шойгу.

У Санкт-Петербурзі під час Головного військово-морського параду іранський моряк осоромився, почухавши причинне місце прямо перед камерою, пише видання Фонтанка.

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На честь Дня ВМФ Росії 25 липня в Санкт-Петербурзі проходив Головний військово-морський парад. Під час трансляції диктор представив гостя глядачам — корвет "Саханд", який призначений для боротьби з піратами.

У якийсь момент телевізійна камера пішла вздовж борту есмінця і зупинилася на іранському моряку, який також брав участь у військовому параді. Іноземний військовослужбовець вирішив "відволіктися на особисте", почухавши своє причинне місце, що і зняла телевізійна камера, яка транслювала захід у прямому ефірі.

За словами журналістів, на Сенатській площі за парадом через великі екрани стежив головний глядач — президент РФ Володимир Путін. Разом з ним був міністр оборони Росії Сергій Шойгу і головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов.

Підсумовуючи, видання зазначило, що в Головному військово-морському параді брали участь 50 кораблів, включаючи судна з Ірану, Індії та Пакистану.

[ + – ] Конфуз на параді в Санкт-Петербурзі

Це не перший конфуз, який проходить на військовому параді за участю Володимира Путіна. Так, Фокус розповідав, як президент Білорусі Олександр Лукашенко цурався Путіна, а трансляцію прикрасили комп'ютерною графікою. Президент Киргизії пропустив військовий парад на Червоній площі через коронавірус в його делегації, а Лукашенко старанно тримався на відстані від Путіна.

Також Фокус повідомляв, як під час параду до Дня перемоги в Росії загорілася військова машина. Вогнегасник, судячи з опублікованого відео, не працював, тому загоряння почали гасити ганчірками. Інцидент під час параду до Дня перемоги в РФ стався на проспекті Радянському.