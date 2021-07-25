Португалия разрешает въезд для граждан Украины: временно и с условиями

Потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, тест на антитела (тем, кто переболел коронавирусом) или COVID-сертификат.

Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. "Страна за страной возвращаем полноценное действие "безвиза" с Европейским союзом", – написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Въезд украинцам на континентальную часть Португалии любым транспортом разрешен временно: с полуночи 26 июля до окончания суток 8 августа.

Решение может быть пересмотрено в любой момент, добавил министр.

Для въезда в Португалию необходимо предоставить один из документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда (не распространяется на детей до 12-ти лет);

экспресс-тест на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов до въезда.

Также въезд разрешен при наличии действующего изданного в любой стране ЕС COVID-сертификата (в бумажном или в электронном виде).

Пассажиры, прибывающие на территорию континентальной Португалии, должны заполнить онлайн-форму.

На Мадейре все пассажиры, независимо от страны вылета, должны заполнить онлайн форму на платформе Madeira Safe.

Для прибытия на Азорские острова от всех путешествующих требуется заполнение онлайн формы на платформе My Safe Azores.

Напомним, Совет Евросоюза добавил 15 июля Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

С 26 июля Швеция открывает границы для украинцев, в том числе для туристических путешествий.