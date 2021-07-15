Евросоюз рекомендовал снять ограничения на въезд из Украины
Совет ЕС добавил нашу страну в "белый список". При этом, из перечня исключены Руанда и Тайвань.
Совет Евросоюза добавил Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, появившемуся в четверг, 15 июля на сайте Европейского Совета, после пересмотра был обновлен список стран, для которых должны быть отменены ограничения на путешествия.
При этом, Руанду и Тайвань из этого перечня удалили, а Украину, наоборот, включили.
Согласно рекомендациям Совета ЕС, с 15 июля текущего года государства-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на путешествия для жителей следующих стран:
- Албания
- Армения
- Австралия
- Азербайджан
- Босния и Герцеговина
- Бруней
- Канада
- Израиль
- Япония
- Иордания
- Ливан
- Черногория
- Новая Зеландия
- Катар
- Молдова
- Северная Македония
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- США
- Китай
Отметим, список стран от Совета ЕС является рекомендательным. То есть, это решение не гарантирует, что все страны Евросоюза в ближайшее время пустят туристов из Украины.
Дело в том, что государства учитывают рекомендации Совета ЕС, однако принимают собственные условия въезда для граждан третьих стран.
Также это решение не означает, что для поездок с туристической целью в ряд стран будет отменен карантин или необходимость показывать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.
В частности, украинцы уже могут путешествовать с ПЦР-тест на Кипр, в Грецию, вакцинированным украинцам разрешен въезд в Испанию, Германию, Нидерланды, Австрию и Эстонию.
Напомним, с 1 июля власти Турции отменили карантинные ограничения, действовавшие в стране в связи с коронавирусной инфекцией.
Также мы сообщали, что в Исландии правительство решило отменить все карантинные ограничения. Первую дозу вакцины в стране получили 87% населения, что является самым высоким показателем в Европе.
Фокус сообщал о том, что власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом с 25 июня вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве.