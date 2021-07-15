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Евросоюз рекомендовал снять ограничения на въезд из Украины

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ЕС, туризм, Украина, снятие ограничений,
Фото: newsmaker.md | Туристы в Италии

Совет ЕС добавил нашу страну в "белый список". При этом, из перечня исключены Руанда и Тайвань.

Совет Евросоюза добавил Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению, появившемуся в четверг, 15 июля на сайте Европейского Совета, после пересмотра был обновлен список стран, для которых должны быть отменены ограничения на путешествия.

При этом, Руанду и Тайвань из этого перечня удалили, а Украину, наоборот, включили.

Согласно рекомендациям Совета ЕС, с 15 июля текущего года государства-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на путешествия для жителей следующих стран:

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Азербайджан
  • Босния и Герцеговина
  • Бруней
  • Канада
  • Израиль
  • Япония
  • Иордания
  • Ливан
  • Черногория
  • Новая Зеландия
  • Катар
  • Молдова
  • Северная Македония
  • Саудовская Аравия
  • Сербия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • США
  • Китай

Отметим, список стран от Совета ЕС является рекомендательным. То есть, это решение не гарантирует, что все страны Евросоюза в ближайшее время пустят туристов из Украины.

Дело в том, что государства учитывают рекомендации Совета ЕС, однако принимают собственные условия въезда для граждан третьих стран.

Также это решение не означает, что для поездок с туристической целью в ряд стран будет отменен карантин или необходимость показывать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

В частности, украинцы уже могут путешествовать с ПЦР-тест на Кипр, в Грецию, вакцинированным украинцам разрешен въезд в Испанию, Германию, Нидерланды, Австрию и Эстонию.

Напомним, с 1 июля власти Турции отменили карантинные ограничения, действовавшие в стране в связи с коронавирусной инфекцией.

Также мы сообщали, что в Исландии правительство решило отменить все карантинные ограничения. Первую дозу вакцины в стране получили 87% населения, что является самым высоким показателем в Европе.

Фокус сообщал о том, что власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом с 25 июня вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве.