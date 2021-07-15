Евросоюз рекомендовал снять ограничения на въезд из Украины

Совет ЕС добавил нашу страну в "белый список". При этом, из перечня исключены Руанда и Тайвань.

Совет Евросоюза добавил Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

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Согласно сообщению, появившемуся в четверг, 15 июля на сайте Европейского Совета, после пересмотра был обновлен список стран, для которых должны быть отменены ограничения на путешествия.

При этом, Руанду и Тайвань из этого перечня удалили, а Украину, наоборот, включили.

Согласно рекомендациям Совета ЕС, с 15 июля текущего года государства-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на путешествия для жителей следующих стран:

Албания

Армения

Австралия

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней

Канада

Израиль

Япония

Иордания

Ливан

Черногория

Новая Зеландия

Катар

Молдова

Северная Македония

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Украина

США

Китай

Отметим, список стран от Совета ЕС является рекомендательным. То есть, это решение не гарантирует, что все страны Евросоюза в ближайшее время пустят туристов из Украины.

Дело в том, что государства учитывают рекомендации Совета ЕС, однако принимают собственные условия въезда для граждан третьих стран.

Также это решение не означает, что для поездок с туристической целью в ряд стран будет отменен карантин или необходимость показывать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

В частности, украинцы уже могут путешествовать с ПЦР-тест на Кипр, в Грецию, вакцинированным украинцам разрешен въезд в Испанию, Германию, Нидерланды, Австрию и Эстонию.

Напомним, с 1 июля власти Турции отменили карантинные ограничения, действовавшие в стране в связи с коронавирусной инфекцией.

Также мы сообщали, что в Исландии правительство решило отменить все карантинные ограничения. Первую дозу вакцины в стране получили 87% населения, что является самым высоким показателем в Европе.

Фокус сообщал о том, что власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом с 25 июня вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве.