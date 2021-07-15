Євросоюз рекомендував зняти обмеження на в'їзд з України
Рада ЄС додала нашу країну в "білий список". При цьому, з переліку виключено Руанду і Тайвань.
Рада Євросоюзу додала Україну до списку держав, з якими державам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на несуттєві подорожі, повʼязані з пандемією коронавірусної інфекції.
Згідно з повідомленням, що зʼявилося в четвер, 15 липня на сайті Європейської Ради, після перегляду був оновлений список країн, для яких повинні бути скасовані обмеження на подорожі.
При цьому, Руанду і Тайвань з цього переліку видалили, а Україну, навпаки, додали.
Згідно з рекомендаціями Ради ЄС, з 15 липня поточного року держави-члени ЄС повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі для жителів таких країн:
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Азербайджан
- Боснія і Герцеговина
- Бруней
- Канада
- Ізраїль
- Японія
- Йорданія
- Ліван
- Чорногорія
- Нова Зеландія
- Катар
- Молдова
- Північна Македонія
- Саудівська Аравія
- Сербія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- США
- Китай
Зазначимо, список країн від Ради ЄС є рекомендаційним. Тобто це рішення не гарантує, що всі країни Євросоюзу найближчим часом пустять туристів з України.
Справа в тому, що держави враховують рекомендації Ради ЄС, проте приймають власні умови вʼїзду для громадян третіх країн.
Також це рішення не означає, що для поїздок з туристичною метою в ряд країн буде скасований карантин або необхідність показувати сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест.
Зокрема, українці вже можуть подорожувати з ПЛР-тестами на Кіпр, у Грецію, вакцинованим українцям дозволено вʼїзд в Іспанію, Німеччину, Нідерланди, Австрію та Естонію.
Нагадаємо, з 1 липня влада Туреччини скасувала карантинні обмеження, що діяли в країні у звʼязку з коронавірусною інфекцією.
Також ми повідомляли, що в Ісландії уряд вирішив скасувати всі карантинні обмеження. Першу дозу вакцини в країні отримали 87% населення, що є найвищим показником у Європі.
Фокус повідомляв про те, що влада Ізраїлю на фоні зростання числа тих, хто заразився коронавірусом, з 25 червня знову ввела обовʼязкове носіння масок у закритому просторі.