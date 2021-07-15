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Євросоюз рекомендував зняти обмеження на в'їзд з України

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ЄС, туризм, Україна, зняття обмежень,
Фото: newsmaker.md | Туристи в Італії

Рада ЄС додала нашу країну в "білий список". При цьому, з переліку виключено Руанду і Тайвань.

Рада Євросоюзу додала Україну до списку держав, з якими державам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на несуттєві подорожі, повʼязані з пандемією коронавірусної інфекції.

Згідно з повідомленням, що зʼявилося в четвер, 15 липня на сайті Європейської Ради, після перегляду був оновлений список країн, для яких повинні бути скасовані обмеження на подорожі.

При цьому, Руанду і Тайвань з цього переліку видалили, а Україну, навпаки, додали.

Згідно з рекомендаціями Ради ЄС, з 15 липня поточного року держави-члени ЄС повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі для жителів таких країн:

  • Албанія
  • Вірменія
  • Австралія
  • Азербайджан
  • Боснія і Герцеговина
  • Бруней
  • Канада
  • Ізраїль
  • Японія
  • Йорданія
  • Ліван
  • Чорногорія
  • Нова Зеландія
  • Катар
  • Молдова
  • Північна Македонія
  • Саудівська Аравія
  • Сербія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • США
  • Китай

Зазначимо, список країн від Ради ЄС є рекомендаційним. Тобто це рішення не гарантує, що всі країни Євросоюзу найближчим часом пустять туристів з України.

Справа в тому, що держави враховують рекомендації Ради ЄС, проте приймають власні умови вʼїзду для громадян третіх країн.

Також це рішення не означає, що для поїздок з туристичною метою в ряд країн буде скасований карантин або необхідність показувати сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест.

Зокрема, українці вже можуть подорожувати з ПЛР-тестами на Кіпр, у Грецію, вакцинованим українцям дозволено вʼїзд в Іспанію, Німеччину, Нідерланди, Австрію та Естонію.

Нагадаємо, з 1 липня влада Туреччини скасувала карантинні обмеження, що діяли в країні у звʼязку з коронавірусною інфекцією.

Також ми повідомляли, що в Ісландії уряд вирішив скасувати всі карантинні обмеження. Першу дозу вакцини в країні отримали 87% населення, що є найвищим показником у Європі.

Фокус повідомляв про те, що влада Ізраїлю на фоні зростання числа тих, хто заразився коронавірусом, з 25 червня знову ввела обовʼязкове носіння масок у закритому просторі.