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Туреччина скасувала більшість карантинних обмежень

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Туреччина, Стамбул, туристи,
Фото: resortturkey.ru | Стамбул

У Туреччині скасували комендантську годину, дозволили роботу ресторанів і кінотеатрів. Робота кальяну залишилася під забороною.

З четверга, 1 липня влада Туреччини скасувала карантинні обмеження, що діяли в країні у звʼязку з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомило в соцмережі Facebook посольство України в Туреччині.

Згідно з новими правилами, відтепер у країні перестають діяти такі заборони:

  • повністю знімається нічна комендантська година, а також комендантська година вихідного дня;
  • зняті всі обмеження на міжміському та міському громадському транспорті, включаючи ліміт на кількість пасажирів і вікові групи;
  • зняті обмеження в таких громадських місцях, як парки, сади, кемпінги та місця для пікніку/відпочинку;
  • поновлюється робота кінотеатрів;
  • у місцях громадського харчування (у закритих чи відкритих) зняті обмеження на кількість відвідувачів;
  • музика в установах, у тому числі живе виконання, може проводитися до півночі;
  • в обʼєктах розміщення (готелі, хостели, пансіони) дозволено проведення будь-яких видів розваг і заходів з урахуванням правил і заходів МОЗ;
  • дозволено проведення концертів та фестивалів за умови наявності на одну людину мінімум 4 квадратних метрів простору на відкритих майданчиках і 6 квадратних метрів у закритих приміщеннях;
  • держустанови та організації переходять на нормальний робочий режим.

При цьому, робота кальяну залишається під забороною до наступного розпорядження влади.

Туреччина, карантин, обмеження,
Повідомлення посольства

Нагадаємо, влада Туреччини офіційно скасувала обовʼязкову здачу ПЛР-тестів для туристів з України з 15 травня.

Однак, уже з 1 червня влада Туреччини повернула обовʼязкове проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України.

Також повідомлялося, що Росія відновила авіасполучення з Туреччиною.