Туреччина скасувала більшість карантинних обмежень

У Туреччині скасували комендантську годину, дозволили роботу ресторанів і кінотеатрів. Робота кальяну залишилася під забороною.

З четверга, 1 липня влада Туреччини скасувала карантинні обмеження, що діяли в країні у звʼязку з коронавірусною інфекцією.

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Про це повідомило в соцмережі Facebook посольство України в Туреччині.

Згідно з новими правилами, відтепер у країні перестають діяти такі заборони:

повністю знімається нічна комендантська година, а також комендантська година вихідного дня;

зняті всі обмеження на міжміському та міському громадському транспорті, включаючи ліміт на кількість пасажирів і вікові групи;

зняті обмеження в таких громадських місцях, як парки, сади, кемпінги та місця для пікніку/відпочинку;

поновлюється робота кінотеатрів;

у місцях громадського харчування (у закритих чи відкритих) зняті обмеження на кількість відвідувачів;

музика в установах, у тому числі живе виконання, може проводитися до півночі;

в обʼєктах розміщення (готелі, хостели, пансіони) дозволено проведення будь-яких видів розваг і заходів з урахуванням правил і заходів МОЗ;

дозволено проведення концертів та фестивалів за умови наявності на одну людину мінімум 4 квадратних метрів простору на відкритих майданчиках і 6 квадратних метрів у закритих приміщеннях;

держустанови та організації переходять на нормальний робочий режим.

При цьому, робота кальяну залишається під забороною до наступного розпорядження влади.

[ + – ] Повідомлення посольства

Нагадаємо, влада Туреччини офіційно скасувала обовʼязкову здачу ПЛР-тестів для туристів з України з 15 травня.

Однак, уже з 1 червня влада Туреччини повернула обовʼязкове проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України.

Також повідомлялося, що Росія відновила авіасполучення з Туреччиною.