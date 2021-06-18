Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, озвучена дата

Також російські чиновники розповіли, що планують відновити перельоти ще з 8 країнами. Причиною називають поліпшення там епідеміологічної ситуації.

Оперативний штаб вирішив повністю відновити авіасполучення з Туреччиною вже з 22 червня 2021 року.

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Про це заявила глава оперативного штабу Тетяна Голікова, передає ТАСС.

Авіаперельоти з Росії до Туреччини були припинені з 15 квітня через зростання кількості заражених COVID-19 людей.

За словами Тетяни Голікової, фахівці дійшли висновку, що буде доцільно відновити авіасполучення з Турецькою Республікою з вівторка, 22 червня.

"За висновком наших фахівців, з урахуванням обговорення і повноцінного розгляду цього питання усіма зацікавленими федеральними органами виконавчої влади на засіданні оперативного штабу було ухвалено рішення про доцільність відновлення авіаційного сполучення з Турецькою Республікою з 22 червня цього року", — заявила глава оперативного штабу.

Журналісти також повідомляють, що з 28 червня влада Росії планує відновити авіасполучення з такими країнами, як США, Італія, Кіпр, Північна Македонія, Бельгія, Болгарія, Йорданія і Ірландія. В оперштабу є плани по збільшенню кількості рейсів в Австрію, Азербайджан, Вірменію, Грецію, Катар, Фінляндію, Хорватію та Швейцарію.

Раніше Фокус повідомляв, що в квітні Росія ввела заборону на авіасполучення з Туреччиною на 1,5 місяці. Від обмежень постраждають і самі росіяни: вони забронювали тури до Туреччини на 32 млдр рублів, і заборона поширювалася як на регулярні, так і на чартерні рейси.

Також Фокус розповідав, що після закриття авіасполучення з Туреччиною росіянам стали пропонувати обміняти свої путівки на подорож Росією. За погодженням з туроператором, путівку, куплену в Туреччину або Танзанію можна було обміняти на подорож Росією.