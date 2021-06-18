Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, озвучена дата

Также российские чиновники рассказали, что планируют восстановить перелеты еще с 8 странами. Причиной называют улучшение там эпидемиологической ситуации.

Оперативный штаб решил полностью восстановить авиасообщение с Турцией уже с 22 июня 2021 года.

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Об этом заявила глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Авиаперелеты из России в Турцию были приостановлены с 15 апреля из-за роста количества зараженных COVID-19 людей.

По словам Татьяны Голиковой, специалисты пришли к выводу, что будет целесообразно восстановить авиасообщение с Турецкой Республикой со вторника, 22 июня.

"По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — заявила глава оперативного штаба.

Журналисты также сообщают, что с 28 июня власти России планируют восстановить авиасообщение с такими странами, как США, Италия, Кипр, Северная Македония, Бельгиея, Болгария, Иордания и Ирландия. У оперштаба есть планы по увеличению количества рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Ранее Фокус сообщал, что в апреле Россия ввела запрет на авиасообщение с Турцией на 1,5 месяца. От ограничений пострадают и сами россияне: они забронировали туров в Турцию на 32 млдр рублей, и запрет распространялся как регулярные, так и чартерные рейсы.

Также Фокус рассказывал, что после закрытия авиасообщения с Турцией россиянам стали предлагать обменять свои путевки на путешествие по России. По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно было обменять на путешествие по России.