Турция отменила большинство карантинных ограничений

В Турции отменили комендантский час, разрешили работу ресторанов и кинотеатров. Работа кальянных осталась под запретом.

С четверга, 1 июля власти Турции отменили карантинные ограничения, действовавшие в стране в связи с коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщило в соцсети Facebook посольство Украины в Турции.

Согласно новым правилам, отныне в стране перестают действовать следующие запреты:

полностью снимается ночной комендантский час, а также комендантский час выходного дня;

сняты все ограничения на междугороднем и городском общественном транспорте, включая лимит на количество пассажиров и возрастные группы;

сняты ограничения в таких общественных местах, как парки, сады, кемпинги и места для пикника/отдыха;

возобновляется работа кинотеатров;

в местах общественного питания (в закрытых или открытых) сняты ограничения на количество посетителей;

музыка в учреждениях, в том числе живое исполнение, может проводиться до полуночи;

в объектах размещения (гостиницы, хостелы, пансионы) разрешено проведение любых видов развлечений и мероприятий с учетом правил и мероприятий минздрава;

разрешено проведение концертов и фестивалей при условии наличия на одного человека минимум 4 квадратных метров пространства на открытых площадках и 6 квадратных метров в закрытых помещениях;

госучреждения и организации переходят на нормальный рабочий режим.

При этом, работа кальянных остается под запретом до следующего распоряжения властей.

[ + – ] Сообщение посольства

Напомним, власти Турции официально отменили обязательную сдача ПЦР-тестов для прилетающих из Украины с 15 мая.

Однако, уже с 1 июня власти Турции вернули обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины.

Также сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией.