Без масок і соціальної дистанції: в Ісландії скасували всі карантинні обмеження

Першу дозу вакцини в країні отримали 87% населення, що є найвищим показником в Європі. Зараз COVID-19 там хворіють всього 12 людей.

В Ісландії уряд вирішив скасувати всі карантинні обмеження. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр охорони здоров'я Свандіс Свавварсдоттір заявила, що з 26 червня в країні більше не потрібно носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Таке рішення прийнято у зв'язку з вакцинацією в країні. 87% населення старше 16 років вже отримали першу дозу, а 48% завершили вакцинацію. В Європі це найвищий показник рівень.

"Ми відновлюємо суспільство, в якому звикли жити, і до якого прагнули", — заявила міністр.

Ймовірно, Ісландія — перша країна в Європі, де скасовують всі карантинні обмеження. Останні обмеження, що діяли в Ісландії стосувалися соціальної дистанції у два метри між людьми.

Всього в Ісландії живе майже 360 тисяч осіб. Згідно з сервісом по відстеженню статистики коронавірусу у світі, в Ісландії за весь час пандемії зафіксовано 6637 випадків COVID-19. Летальних випадків — 30, а одужали 6596 осіб. Зараз в країні хворіє 12 осіб, з яких в одного пацієнта хвороба протікає у важкій формі.

Нагадаємо, глава МОЗ Великобританії подав у відставку за порушення карантинних обмежень під час зустрічі з коханкою.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі повернули масковий режим через 10 днів про його скасування. Причиною став індійський штам коронавірусу, який становить 70% всіх нових випадків в країні.