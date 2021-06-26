Глава Минздрава Великобритании подал в отставку на фоне начавшегося скандала (видео)

Министр нарушал им же установленные правила карантина, встречаясь с любовницей.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о решении подать в отставку. В видеообращении, размещенном в Twitter, он принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

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Хэнкок сказал, что виделся с премьер-министром и подал ему прошение об отставке.

"Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть свой пост", – сказал Хэнкок.

В письменном заявлении на имя главы правительства министр также принес извинения членам своей семьи и добавил, что "в это время должен быть вместе с детьми", которых у него трое.

Накануне газета The Sun опубликовала фотографию, на которой министр обнимает и целует свою помощницу Джину Коладанжело. В тот момент в стране действовали правила, предписывающие людям, не живущим под одной крышей, соблюдать социальную дистанцию. Среди британцев это правило было известно как "запрет на объятия", а на его соблюдении настаивал сам Хэнкок, заявивший, что не станет обнимать в нарушение правил даже собственного отца.

Британские СМИ пишут, что тучи над головой Хэнкок сгущались давно. Его много критиковали за то, что страна была плохо подготовлена к борьбе с пандемией, за нехватку средств индивидуальной защиты для врачей и др.

Критика Хэнкока усилились после того, как в конце мая обвинения СМИ подкрепил показаниями в парламентской комиссии бывший главный советник премьера Доминик Каммингс. На прошлой неделе он также опубликовал текст электронной переписки с главой правительства, в которой тот называет Хэнкока "безнадежным случаем". Однако официально Джонсон всегда заявлял, что продолжает доверять своему министру. После последнего скандала он принял извинения Хэнкока и сказал, что считает инцидент исчерпанным.

Британские СМИ пишут, что главной причиной, заставившей Хэнкока уйти в отставку, вероятно является желание не дать разгореться скандалу. В прессе и соцсетях уже обсуждают, на каком основании Коладанжело, жена миллионера, у которой трое собственных детей, в марте прошлого года была назначена Хэнкоком на пост в министерстве.

Напомним, президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантина. Он принял участие в массовом мероприятии и прокатился на мотоцикле в окружении толпы без маски, за это его обязали заплатить около 108 долларов. Такое наказание постигло его сына Эдуардо, министра инфраструктуры и конгрессмена.

В декабре президента Чили Себастьяна Пиньеру оштрафовали за фото без маски на 3500 долларов. По словам политика, он гулял возле своего дома и согласился сфотографироваться с незнакомой женщиной, проигнорировав строгие правила карантина.