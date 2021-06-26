Глава МОЗ Великобританії подав у відставку на тлі початку скандалу (відео)

Міністр порушував їм же встановлені правила карантину, зустрічаючись з коханкою.

Глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок оголосив про рішення подати у відставку. У відеозверненні, розміщеному в Twitter, він приніс вибачення за те, що порушив правила соціального дистанціювання, зустрічаючись з коханкою.

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Хенкок сказав, що бачився з премʼєр-міністром і подав йому прохання про відставку.

"Я розумію, що всім жителям цієї країни довелося принести величезні жертви в ході боротьби з пандемією коронавірусу і карантину. Ті з нас, хто встановлюють ці правила, повинні їх дотримуватися, і тому я змушений залишити свій пост", — сказав Хенкок.

У письмовій заяві на імʼя голови уряду міністр також приніс вибачення членам своєї сімʼї і додав, що "в цей час повинен бути разом з дітьми", яких у нього троє.

Напередодні газета The Sun опублікувала фотографію, на якій міністр обіймає і цілує свою помічницю Джину Коладанжело. В той момент в країні діяли правила, які вимагалі від осіб, які не живуть під одним дахом, дотримуватися соціальної дистанції. Серед британців це правило було відомо як "заборона на обійми", а на його дотриманні наполягав сам Хенкок, який заявив, що не стане обіймати в порушення правил навіть власного батька.

Британські ЗМІ пишуть, що хмари над головою Хенкока збиралися давно. Його багато критикували за те, що країна була погано підготовлена до боротьби з пандемією, за брак засобів індивідуального захисту для лікарів та ін.

Критика Хенкока посилилися після того, як наприкінці травня звинувачення ЗМІ підкріпив показаннями в парламентській комісії колишній головний радник премʼєра Домінік Каммінгс. Минулого тижня він також опублікував текст електронного листування з главою уряду, в якому той називає Хенкока "безнадійним випадком". Однак офіційно Джонсон завжди заявляв, що продовжує довіряти своєму міністру. Після останнього скандалу він прийняв вибачення Хенкока і сказав, що вважає інцидент вичерпаним.

Британські ЗМІ пишуть, що головною причиною, яка змусила Хенкока піти у відставку, ймовірно є бажання не дати розгорітися скандалу. У пресі і соцмережах вже обговорюють, на якій підставі Коладанжело, дружина мільйонера, у якій троє власних дітей, в березні минулого року була призначена Хенкоком на пост в міністерстві.

Нагадаємо, президента Бразилії Жаіра Болсонару оштрафували за порушення карантину. Він взяв участь в масовому заході і прокотився на мотоциклі в оточенні натовпу без маски, за це його зобовʼязали заплатити близько 108 доларів. Таке покарання спіткало його сина Едуардо, міністра інфраструктури і конгресмена.

У грудні президента Чилі Себастьяна Піньєру оштрафували за фото без маски на 3500 доларів. За словами політика, він гуляв біля свого будинку і погодився сфотографуватися з незнайомою жінкою, проігнорувавши строгі правила карантину.