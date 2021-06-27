Без масок и социальной дистанции: в Исландии отменили все карантинные ограничения

Первую дозу вакцины в стране получили 87% населения, что является самым высоким показателем в Европе. Сейчас COVID-19 там болеют всего 12 человек.

В Исландии правительство решило отменить все карантинные ограничения. Об этом сообщает Reuters.

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Министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир заявила, что с 26 июня в стране больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Такое решение принято в связи с вакцинацией в стране. 87% населения старше 16 лет уже получили первую дозу, а 48% завершили вакцинацию. В Европе это самый высокий показатель уровень.

"Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить, и к которому стремились", — заявила министр.

Вероятно, Исландия — первая страна в Европе, где отменяют все карантинные ограничения. Последние ограничения, действовавшие в Исландии касались социальной дистанции в два метра между людьми.

Всего в Исландии живет почти 360 тысяч человек. Согласно сервису по отслеживанию статистики коронавируса в мире, в Исландии за все время пандемии зафиксировано 6637 случаев COVID-19. Летальных случаев — 30, а выздоровели 6596 человек. На данный момент в стране болеет 12 человек, из которых у одного пациента болезнь протекает в тяжелой форме.

Напомним, глава Минздрава Великобритании подал в отставку за нарушение карантинных ограничений во время встречи с любовницей.

Ранее сообщалось, что в Израиле вернули масочный режим спустя 10 дней о его отмене. Причиной стал индийский штамм коронавируса, который составляет 70% всех новых случаев в стране.