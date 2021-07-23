Швеция с 26 июля открыла границы для туристов из Украины

Требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в эту страну остается в силе. Кроме того, Швеция признает вакцины Covishield и Coronavac.

С понедельника, 26 июля Швеция открывает границы для украинцев, в том числе для туристических путешествий.

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Как сообщает правительство этой страны, жители Украины будут освобождены от запрета на въезд, а гражданам Таиланда и Руанды въезд в Швецию с этой даты запретят.

При этом, на специальном сайте украинского МИД указано, что требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации остается в силе.

Отмечается, что ПЦР-тест необходимо сделать за 48 часов до въезда в Швецию.

[ + – ] Требования ко въезду в Швецию

На сегодняшний день Швеция признает сертификаты о вакцинации, которые выданы в странах Евросоюза или в Андорре, Сан-Марино, Ватикане или Швейцарии.

При этом, для въезда в Швецию признаются следующие препараты:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran)

Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna)

Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca)

COVID-19 vaccine Janssen

COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio,

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine)

COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm

CoronaVac (COVID-19 vaccinе Sinovac).

Напомним, с четверга, 22 июля Нидерланды открыли въезд в страну для граждан Украины.

Ранее Эстония, Литва и Латвия открылись украинцам для всех типов путешествий.

Также сообщалось, что Бельгия сняла ограничения для путешественников из Украины для всех типов поездок.