Бельгия открыла границы для украинских путешественников: что нужно для въезда

15 июля Совет ЕС рекомендовал добавить Украину в "белый список", после этого решения уже третья страна Евросоюза сняла ограничения для въезда.

Королевство Бельгии снимает ограничения для путешественников из Украины для всех типов поездок. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно с рекомендациями Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", — сообщил министр.

Согласно информации на сайте МИД о въезде в разные страны мира, для посещения Бельгии нужно:

Документальное подтверждение цели поездки (бронь отеля, приглашение)

Биометрический паспорт

Подтверждение финансовой состоятельности

Медстраховка, признанная на территории стран Евросоюза

Заполненную за 48 часов до прибытия в страну форму Passenger Locator Form на английском языке

Сертификат о вакцинации или же негативный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 72 часа до прибытия).

15 июля Евросоюз рекомендовал добавить Украину в "белый список", убрав ограничения на въезд в страну. Однако это не означает, что все страны ЕС теперь стали открытыми для путешествий. Каждая страна вправе сама решать, на каких условиях пускать туристов из третьих стран. Свои границы уже открыла Германия и Дания.

Напомним, на данный момент украинские COVID-сертификаты одобрили 4 страны: Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Отметим, что с 1 июля власти Турции отменили карантинные ограничения,