Четыре европейские страны одобрили украинские COVID-сертификаты

Украинские сертификаты о вакцинации заработали с 1 июля. МИД Украины занимается расширением географии действия COVID-паспортов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что четыре европейские страны согласились признать украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19, заявил глава правительства во время выступления в Раде.

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Сертификаты о вакцинации от коронавируса заработали с 1 июля 2021 года.

По словам премьер-министра, украинские COVID-паспорта уже признали Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Денис Шмыгаль отметил, что сертификаты позволят украинцам беспрепятственно путешествовать по миру в условиях пандемии COVID-19.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру… Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", — заявил глава правительства во время часа вопросов в Верховной Раде.

Денис Шмыгаль отметил, что сейчас стоит задача расширить географию действия украинских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Этим вопросом, как добавил премьер-министр, сейчас занимается Министерство иностранных дел Украины

Ранее Фокус сообщал, что в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Ковидный сертификат в "Дія" подтверждает статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Его действительность можно будет проверить через QR-код.

Также Фокус рассказывал, что в "Дії" появились первые COVID-сертификаты. На данный момент в Украине есть два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны.