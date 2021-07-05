В "Дії" появились первые COVID-сертификаты

На данный момент в Украине есть два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны.

Цифровые COVID-сертификаты уже доступны некоторым пользователям приложения "Дія".

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Об этом в понедельник, 5 июля сообщил в соцсети Facebook заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. Уже в течение июля планируем запустить ПЦР-тестирование и сертификаты для тех, кто переболел", – написал он.

По словам чиновника, главной проблемой по итогам бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

"Работаем над этим, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", – сообщил Выскуб.

[ + – ] Сообщение замминистра

Представитель Минцифры напомнил, что на сегодняшний день существует два сертификата: международный для путешествий (который будет действителен после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри Украины (к примеру, для посещения массовых мероприятий).

Напомним, 1 июля в Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине могут запустить сертификаты вакцинации против COVID-19, которые существенно облегчат украинцам путешествия в Европу.

Также Минздрав выпустил разъяснение о процедуре получения в Украине Международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.