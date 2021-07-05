У "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати

Наразі в Україні є два види сертифіката: міжнародний для подорожей і внутрішній для використання всередині країни.

Цифрові COVID-сертифікати вже доступні деяким користувачам додатку "Дія".

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Про це в понеділок, 5 липня повідомив у соцмережі Facebook заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих. Уже протягом липня плануємо запустити ПЛР-тестування і сертифікати для тих, хто перехворів", — написав він.

За словами чиновника, головною проблемою за підсумками бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

"Працюємо над цим, щоб усі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесенні даних", — повідомив Вискуб.

[ + – ] Повідомлення заступника міністра

Представник Мінцифри нагадав, що на сьогодні існує два сертифікати: міжнародний для подорожей (який буде дійсний після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання всередині України (наприклад, для відвідування масових заходів).

Нагадаємо, 1 липня в Україні запустили бета-тестування COVID-сертифікатів.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня в Україні можуть запустити сертифікати вакцинації проти COVID-19, які суттєво полегшать українцям подорожі в Європу.

Також МОЗ випустило розʼяснення про процедуру отримання в Україні Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.