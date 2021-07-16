Чотири європейські країни схвалили українські COVID-сертифікати

Українські сертифікати про вакцинацію запрацювали з 1 липня. МЗС України займається розширенням географії дії COVID-паспортів.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чотири європейські країни погодилися визнати українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19, заявив глава уряду під час виступу в Раді.

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Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу запрацювали з 1 липня 2021 року.

За словами премʼєр-міністра, українські COVID-паспорти вже визнали Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина. Денис Шмигаль зазначив, що сертифікати дозволять українцям безперешкодно подорожувати по світу в умовах пандемії COVID-19.

"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати по світу… Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські сертифікати", — заявив глава уряду під час години запитань у Верховній Раді.

Денис Шмигаль зазначив, що зараз стоїть завдання розширити географію дії українських сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Цим питанням, як додав премʼєр-міністр, зараз займається Міністерство закордонних справ України

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні почалося бета-тестування COVID-сертифікатів. Ковідний сертифікат у "Дія" підтверджує статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Також Фокус розповідав, що в "Дії" зʼявилися перші COVID-сертифікати. Наразі в Україні є два види сертифіката: міжнародний для подорожей і внутрішній для використання всередині країни.